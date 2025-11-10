Арабские страны отвергли план США по Газе

Политика,В мире
136

По их мнению, план американцев может привести к долгосрочному разделу палестинской территории

Фото: aa.com.tr

Арабские страны не поддержали идею выборочного восстановления сектора Газа, предложенную США. Об этом сообщила газета «Financial Times», передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Издание отмечает, что государства не будут выделять средства на частичную отстройку территорий Газы, контролируемых Израилем. По их мнению, план американцев может привести к долгосрочному разделу палестинской территории.

Ранее зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что средства на восстановление Газы планируют направлять в регионы, неподконтрольные ХАМАС.

В конце сентября Белый дом опубликовал «полноценный» план Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа, он состоит из 20 пунктов.

 

#США #план #Газа

