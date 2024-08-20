«Арбитр» права

Талантлив во всем

В преддверии Дня Конституции хотелось бы вспомнить о человеке, чей неустанный труд имеет непосредственное отношение к утверждению конституционной законности в нашей стране, защите прав и свобод граждан. Знакомьтесь, мой друг и коллега по «цеху права», доктор юридических наук, профессор, академик АЕН РК, почетный юрист, заслуженный деятель Казахстана, обладатель высших государственных (ордена «Құрмет», «Парасат»), а также большого количества юбилейных, ведомственных наград, почетных грамот, благодарностей – Исидор Шамилович Борчашвили.

Сельская средняя школа, служба в армии, работа милиционером, учеба в статусе слушателя на следственном факультете Карагандинской ВШ МВД СССР, успешная защита по актуальным проблемам уголовного права в прошлом столетии кандидатской (ВНИИ МВД СССР, 1984) и докторской диссертаций (Академия управления МВД России, 1996), много лет активной научной и педагогической деятельности в стенах родного вуза, а также работа на ключевых позициях в центральном аппарате Министерства юстиции РК – таков, если очень кратко, послужной список сына простых уроженцев Кавказа, горца Шамиля и горянки Жовхар, государственника Исидора Борчашвили.

Большую роль в его становлении как личности и гражданина, талантливого научного деятеля сыграла Карагандинская ВШ МВД СССР – кузница основных кадров для системы МВД и иных органов уголовного преследования страны. Именно в годы обучения там (1976–1980) у Исидора Шамиловича сформировались все те качества, которые сегодня лежат в основе его правового общего, специального, индивидуального статуса как личности и гражданина Казахстана.

Для него в тот период было характерно прилежное ежедневное и глубокое погружение в освоение учебных дисциплин, причем с самого раннего утра и до поздней ночи, в казарменных условиях и при дефиците личного времени. К тому же одновременно сопровождаемое колоссальной нагрузкой в качестве старшины нашего учебного курса, руководством партийной организации строе­вых подразделений и кафедр Высшей школы, прочими обязанностями. Таков неполный перечень всего того, что выпало на его курсантскую долю в вузе. Но он успешно со всем этим справлялся и никогда не сетовал по этому поводу. Примечательно, что в бытность, когда он был старшиной нашего курса, я был его заместителем по нарядам, а он в это же время моим заместителем в научном обществе слушателей вуза.

Исидору Шамиловичу и всем нам тогда несказанно повезло, так как первый начальник КВШ МВД СССР Баримбек Сарсенович Бейсенов, именем которого назван вуз, создал там атмосферу настоя­щего научного творчества. Главным образом за счет личного научного потенциала и привлечения к его деятельности талантливых ученых и педагогов нашей страны. Вполне логично, что участие в научных кружках, а также в студенческих конференциях разного уровня путем написания докладов и выступлений с ними стало неотъемлемой линией поведения и Исидора Шамиловича.

Совершенно очевидно, что первые крупные научные заделы моего друга в рамках кандидатской и докторской диссертаций возникли во время его обу­чения в вузе. Темы будущих научных интересов уже тогда были связаны с довольно распространенными в стране хищениями социалистической собственности и экологическими проблемами Карагандинского региона.

Уже будучи носителем классических научных степеней и званий, Исидор Шамилович внес существенный вклад в подготовку кадров для системы МВД и других органов правопорядка нашего государства. Речь идет о многих тысячах слушателей его великолепных лекций, семинаров, а также изучения и освоения обширного научного и учебного наследия.

Если рассуждать об уголовном праве как отрасли национального права, научной и учебной дисциплине, так только им лично написаны и обнародованы более трехсот научных трудов, в том числе учебные пособия, полноценные учебники, курсы лекций, научные

статьи, монографии по всем актуальным направлениям этой отрасли права. Он – постоянный эксперт и автор «Казах­станской правды», иных центральных казахстанских газет и журналов.

Принципиально и то, что сегодня Исидор Шамилович возглавляет самую большую научную школу уголовного права Казахстана. Цифры – упрямая вещь, и они тут будут кстати. Только им, под его научным руководством, подготовлено 50 молодых кандидатов юридических наук и три доктора этой области права. Его ученики блистательно выступают на научных форумах, конференциях, «круглых столах».

В Министерстве юстиции РК он последовательно возглавлял департамент стратегического планирования и организации аналитической работы, а затем центр судебных экспертиз. Вполне естественно, что он лично и представители его научной школы весьма востребованы политическими, государственными, правоохранительными и судебными учреждениями, научным юридическим сообществом страны. Исидор Шамилович, можно образно сказать, зачастую выступает «арбитром» во многих юридических делах и спорах в интересах защиты прав человека и гражданина. Более того, он постоянный член различных научных, экспертных, общественных советов, рабочих групп при центральных государственных органах страны.

Титанический труд

Исидор Борчашвили – член Ассамб­леи народа Казахстана. При этом в право­творческом процессе государства он был и остается сторонником стабильности законодательства в области уголовной политики государства, научно обос­нованного и ответственного подхода к возможной объективной коррекции его норм. Как результат – он принимал непосредственное участие в разработке и написании УК РК 1997 и 2014 годов.

Эта непреложная истина в его научных изысканиях вылилась в написание полноценных комментариев к Уголовному кодексу государства. Первый был опубликован в 2015 году в двух томах, второй – в 2021-м уже в трех томах. Надо полагать, что такие научные объемы и труды под силу только тому человеку и настоящему ученому, который стоял у истоков разработки и принятия Уголовного кодекса страны.

В его богатом научном юридическом творчестве особое место занимает трудоемкая, кропотливая исследовательская научная работа, связанная с написанием в течение ряда лет и изданием в 2021 году в издательстве «Жеті Жарғы» Комментария к УК в трех томах общим объемом 2 940 страниц. Этот широко востребованный юридическим сообществом Казахстана научный труд он написал в стенах Международного университета Астана (AIU), в котором трудится в настоящее время в качестве директора Института по исследованию уголовно-правовых и уголовно-процессуальных проблем.

Я свидетель этой работы и даже успел запечатлеть его титанический труд на личных фотографиях. Данный капитальный труд сегодня является основным и единственным в своем роде научным трудом в области уголовного права Казахстана, в том числе в таком подробном и доступном объеме его изложения.

В работе Исидором Шамиловичем широко используются нормы Конс­титуции РК, нормативные постановления Верховного суда, подзаконные акты органов государственной власти и управления, а также материалы следственной, адвокатской, прокурорской и судебной практики по конкретным уголовным делам. Это характерно для комментирования норм каждой статьи УК. Именно под этим углом зрения раскрывается смысл и назначение гипотезы, диспозиции, санкций, закрепленных в нормах статей Общей и Особенной час­тей УК. Кроме того, Исидор Шамилович проводит и отслеживает глубокую взаимосвязь норм УК с нормами УПК и УИК как важнейшего фактора обеспечения системности современной уголовной политики общества и государства.

Работу отличает высокая научная корректность, даже тогда, когда Исидор Шамилович выражает свое коренное несогласие с правовым регулированием отдельных вопросов уголовной политики государства, предлагая свое конкретное видение решения тех или иных проблем правовой системы Казахстана.

Уместно еще раз сказать о том, что концентрация всего последнего массива материалов в области национального уголовного права – отличительная черта этой большой научно-практической работы. В связи с этим она полезна прак­тикам-правоведам: судьям, прокурорам, следователям, особенно адвокатам. Замечу, что последним довольно часто не хватает аргументов при написании жалоб, ходатайств в пользу своих подзащитных и представляемых ими лиц, когда речь заходит о законности и обос­нованности квалификации деяния их подзащитных, и многого другого. Работа будет весьма полезна правозащитным организациям. Объективно ее широкое использование в юридических и иных вузах страны. Нет сомнения, что она сослужит пользу и тем, кто занимается­ исследованием актуальных проблем национального права Казахстана.

Исидор Шамилович, помимо прочего, ведет здоровый образ жизни, активно занимается физической культурой. Он – глава большой семьи. Его идеальная спутница жизни – супруга Лали – выступает земным источником его вдохновения и воодушевления в научной сфере. Она к тому же дипломированный специалист в области кулинарии, ее блюда всегда отличают великолепный вкус и разнообразие. Его сын Валерий – креативный предприниматель, а дочь Милена – эффективный врач-стоматолог. Он постоянно окружен восемью любимыми внуками и внучками.

Его высокий авторитет и признание заслуг перед нашим Отечеством неоспоримы. Для всех нас, его многочисленных друзей, последователей, почитателей, учеников, студентов, магистрантов, док­торантов юридических вузов, сотрудников правоохранительного сообщества, прокуроров, адвокатов, судей страны, он был и остается неоспоримым примером высокой гуманности, порядочности, скромности, человеческого обаяния.