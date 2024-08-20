«Арбитр» права Статьи 20 августа 2024 г. 5:00 2 Марат Когамов, доктор юридических наук, профессор, почетный юрист РК (Астана, MNU) Есть личности, которые можно смело назвать опорой государства в определенные этапы его развития фото из личного архива Талантлив во всем В преддверии Дня Конституции хотелось бы вспомнить о человеке, чей неустанный труд имеет непосредственное отношение к утверждению конституционной законности в нашей стране, защите прав и свобод граждан. Знакомьтесь, мой друг и коллега по «цеху права», доктор юридических наук, профессор, академик АЕН РК, почетный юрист, заслуженный деятель Казахстана, обладатель высших государственных (ордена «Құрмет», «Парасат»), а также большого количества юбилейных, ведомственных наград, почетных грамот, благодарностей – Исидор Шамилович Борчашвили. Сельская средняя школа, служба в армии, работа милиционером, учеба в статусе слушателя на следственном факультете Карагандинской ВШ МВД СССР, успешная защита по актуальным проблемам уголовного права в прошлом столетии кандидатской (ВНИИ МВД СССР, 1984) и докторской диссертаций (Академия управления МВД России, 1996), много лет активной научной и педагогической деятельности в стенах родного вуза, а также работа на ключевых позициях в центральном аппарате Министерства юстиции РК – таков, если очень кратко, послужной список сына простых уроженцев Кавказа, горца Шамиля и горянки Жовхар, государственника Исидора Борчашвили. Большую роль в его становлении как личности и гражданина, талантливого научного деятеля сыграла Карагандинская ВШ МВД СССР – кузница основных кадров для системы МВД и иных органов уголовного преследования страны. Именно в годы обучения там (1976–1980) у Исидора Шамиловича сформировались все те качества, которые сегодня лежат в основе его правового общего, специального, индивидуального статуса как личности и гражданина Казахстана. Для него в тот период было характерно прилежное ежедневное и глубокое погружение в освоение учебных дисциплин, причем с самого раннего утра и до поздней ночи, в казарменных условиях и при дефиците личного времени. К тому же одновременно сопровождаемое колоссальной нагрузкой в качестве старшины нашего учебного курса, руководством партийной организации строевых подразделений и кафедр Высшей школы, прочими обязанностями. Таков неполный перечень всего того, что выпало на его курсантскую долю в вузе. Но он успешно со всем этим справлялся и никогда не сетовал по этому поводу. Примечательно, что в бытность, когда он был старшиной нашего курса, я был его заместителем по нарядам, а он в это же время моим заместителем в научном обществе слушателей вуза. Исидору Шамиловичу и всем нам тогда несказанно повезло, так как первый начальник КВШ МВД СССР Баримбек Сарсенович Бейсенов, именем которого назван вуз, создал там атмосферу настоящего научного творчества. Главным образом за счет личного научного потенциала и привлечения к его деятельности талантливых ученых и педагогов нашей страны. Вполне логично, что участие в научных кружках, а также в студенческих конференциях разного уровня путем написания докладов и выступлений с ними стало неотъемлемой линией поведения и Исидора Шамиловича. Совершенно очевидно, что первые крупные научные заделы моего друга в рамках кандидатской и докторской диссертаций возникли во время его обучения в вузе. Темы будущих научных интересов уже тогда были связаны с довольно распространенными в стране хищениями социалистической собственности и экологическими проблемами Карагандинского региона. Уже будучи носителем классических научных степеней и званий, Исидор Шамилович внес существенный вклад в подготовку кадров для системы МВД и других органов правопорядка нашего государства. Речь идет о многих тысячах слушателей его великолепных лекций, семинаров, а также изучения и освоения обширного научного и учебного наследия. Если рассуждать об уголовном праве как отрасли национального права, научной и учебной дисциплине, так только им лично написаны и обнародованы более трехсот научных трудов, в том числе учебные пособия, полноценные учебники, курсы лекций, научные статьи, монографии по всем актуальным направлениям этой отрасли права. Он – постоянный эксперт и автор «Казахстанской правды», иных центральных казахстанских газет и журналов. Принципиально и то, что сегодня Исидор Шамилович возглавляет самую большую научную школу уголовного права Казахстана. Цифры – упрямая вещь, и они тут будут кстати. Только им, под его научным руководством, подготовлено 50 молодых кандидатов юридических наук и три доктора этой области права. Его ученики блистательно выступают на научных форумах, конференциях, «круглых столах». В Министерстве юстиции РК он последовательно возглавлял департамент стратегического планирования и организации аналитической работы, а затем центр судебных экспертиз. Вполне естественно, что он лично и представители его научной школы весьма востребованы политическими, государственными, правоохранительными и судебными учреждениями, научным юридическим сообществом страны. Исидор Шамилович, можно образно сказать, зачастую выступает «арбитром» во многих юридических делах и спорах в интересах защиты прав человека и гражданина. Более того, он постоянный член различных научных, экспертных, общественных советов, рабочих групп при центральных государственных органах страны. Титанический труд Исидор Борчашвили – член Ассамблеи народа Казахстана. При этом в правотворческом процессе государства он был и остается сторонником стабильности законодательства в области уголовной политики государства, научно обоснованного и ответственного подхода к возможной объективной коррекции его норм. Как результат – он принимал непосредственное участие в разработке и написании УК РК 1997 и 2014 годов. Эта непреложная истина в его научных изысканиях вылилась в написание полноценных комментариев к Уголовному кодексу государства. Первый был опубликован в 2015 году в двух томах, второй – в 2021-м уже в трех томах. Надо полагать, что такие научные объемы и труды под силу только тому человеку и настоящему ученому, который стоял у истоков разработки и принятия Уголовного кодекса страны. В его богатом научном юридическом творчестве особое место занимает трудоемкая, кропотливая исследовательская научная работа, связанная с написанием в течение ряда лет и изданием в 2021 году в издательстве «Жеті Жарғы» Комментария к УК в трех томах общим объемом 2 940 страниц. Этот широко востребованный юридическим сообществом Казахстана научный труд он написал в стенах Международного университета Астана (AIU), в котором трудится в настоящее время в качестве директора Института по исследованию уголовно-правовых и уголовно-процессуальных проблем. Я свидетель этой работы и даже успел запечатлеть его титанический труд на личных фотографиях. Данный капитальный труд сегодня является основным и единственным в своем роде научным трудом в области уголовного права Казахстана, в том числе в таком подробном и доступном объеме его изложения. В работе Исидором Шамиловичем широко используются нормы Конституции РК, нормативные постановления Верховного суда, подзаконные акты органов государственной власти и управления, а также материалы следственной, адвокатской, прокурорской и судебной практики по конкретным уголовным делам. Это характерно для комментирования норм каждой статьи УК. Именно под этим углом зрения раскрывается смысл и назначение гипотезы, диспозиции, санкций, закрепленных в нормах статей Общей и Особенной частей УК. Кроме того, Исидор Шамилович проводит и отслеживает глубокую взаимосвязь норм УК с нормами УПК и УИК как важнейшего фактора обеспечения системности современной уголовной политики общества и государства. Работу отличает высокая научная корректность, даже тогда, когда Исидор Шамилович выражает свое коренное несогласие с правовым регулированием отдельных вопросов уголовной политики государства, предлагая свое конкретное видение решения тех или иных проблем правовой системы Казахстана. Уместно еще раз сказать о том, что концентрация всего последнего массива материалов в области национального уголовного права – отличительная черта этой большой научно-практической работы. В связи с этим она полезна практикам-правоведам: судьям, прокурорам, следователям, особенно адвокатам. Замечу, что последним довольно часто не хватает аргументов при написании жалоб, ходатайств в пользу своих подзащитных и представляемых ими лиц, когда речь заходит о законности и обоснованности квалификации деяния их подзащитных, и многого другого. Работа будет весьма полезна правозащитным организациям. Объективно ее широкое использование в юридических и иных вузах страны. Нет сомнения, что она сослужит пользу и тем, кто занимается исследованием актуальных проблем национального права Казахстана. Исидор Шамилович, помимо прочего, ведет здоровый образ жизни, активно занимается физической культурой. Он – глава большой семьи. Его идеальная спутница жизни – супруга Лали – выступает земным источником его вдохновения и воодушевления в научной сфере. Она к тому же дипломированный специалист в области кулинарии, ее блюда всегда отличают великолепный вкус и разнообразие. Его сын Валерий – креативный предприниматель, а дочь Милена – эффективный врач-стоматолог. Он постоянно окружен восемью любимыми внуками и внучками. Его высокий авторитет и признание заслуг перед нашим Отечеством неоспоримы. Для всех нас, его многочисленных друзей, последователей, почитателей, учеников, студентов, магистрантов, докторантов юридических вузов, сотрудников правоохранительного сообщества, прокуроров, адвокатов, судей страны, он был и остается неоспоримым примером высокой гуманности, порядочности, скромности, человеческого обаяния. #профессор #юрист #право #юриспруденция #личность #Исидор Борчашвили