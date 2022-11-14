"АрселорМиттал Темиртау" не получит экологического разрешения без соблюдения норм – Брекешев

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серикакали Брекешев в интервью журналистам в Мажилисе сообщил, что АО «АрселорМиттал Темиртау» не получит экологического разрешения без соблюдения необходимых норм, сообщает Kazpravda.kz.

«В наше министерство отправлены необходимые документы для получения экологического разрешения на следующий год. В настоящее время мы рассматриваем документы. Если АО «АрселорМиттал Темиртау» не представит конкретных предложений к поставленным нами требованиям, не сможет получить экологическое разрешение. Мы работаем над этим», – сказал министр.

Сериккали Брекешев, отвечая на вопрос, уточнил, какие именно сейчас Минэкологии предъявляет к АО «АрселорМиттал Темиртау».

«Наша главная цель – сократить выбросы «АрселорМиттал Темиртау» на 20% к 2025 году. Соответственно, они должны указывать это в документах, которые нам подают. Мы не выдадим экологическое разрешение, если не будут показаны конкретные меры. Если они продолжат работу самовольно, то по закону будет проведена проверка и при обнаружении таких фактов будет наложен штраф. В эту среду мы проведем специальную встречу с жителями Карагандинской области. Будет большая встреча, где будет поднята проблема АО «АрселорМиттал Темиртау», – отметил он.