Ашимбаев о субсидировании АПК: За 5 лет правила изменялись более 50 раз

Казахстан все еще продолжает импортировать значительный объем сельхозпродукции из-за границы. И это при том, что субсидирование сферы сельского хозяйства ежегодно растет. Спикер Сената Маулен Ашимбаев сегодня раскритиковал членов Кабмина за такие результаты работы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента

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Отметим, с 2018 года на субсидирование сельского хозяйства выделено почти 1,8 трлн тенге. Это в 2 раза больше прежних показателей. За 4 года из республиканского бюджета было выделено 874,8 млрд тенге, из местного бюджета – 858,3 млрд тенге.

«На следующие 3 года в бюджете, который мы рассматриваем, заложены 1,2 трлн тенге на поддержку аграрного сектора. Наверное, сложно найти другую такую отрасль, куда выделяются такие средства. При этом за последние 5 лет импорт продуктов питания вырос у нас в 2 раза. Здесь есть определенные улучшения с точки зрения своего производства, но и сохраняются проблемы. В этих условиях очень важная задача – обеспечить рост перерабатывающих предприятий в сельском хозяйстве. Соответствующие задачи перед нами поставил глава государства», – подчеркнул спикер Сената и назвал ключевые условия, необходимые для их качественной и своевременной реализации.

В этом контексте, наряду со снижением темпов продуктового импорта, он обозначил ключевую задачу – максимально эффективно использовать средства бюджета для развития отрасли.

«Прежде всего – рациональное использование средств, которые выделяются из бюджета. Мы огромные средства выделяем сельскому хозяйству, в частности на субсидирование сельхозпроизводителей. И важнейший вопрос – контроль за этими средствами», – отметил председатель палаты в своем выступлении.

Еще одна проблема – постоянно изменяющиеся правила субсидирования. Фермеры не всегда успевают подготовиться к новым требованиям, а инвесторы не спешат вкладываться в отрасль при такой нестабильности.