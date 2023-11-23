Ашимбаев о субсидировании АПК: За 5 лет правила изменялись более 50 раз

Сенат
89
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Казахстан все еще продолжает импортировать значительный объем сельхозпродукции из-за границы. И это при том, что субсидирование сферы сельского хозяйства ежегодно растет. Спикер Сената Маулен Ашимбаев сегодня раскритиковал членов Кабмина за такие результаты работы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента

Фото: Kazpravda.kz

Отметим, с 2018 года на субсидирование сельского хозяйства выделено почти 1,8 трлн тенге. Это в 2 раза больше прежних показателей. За 4 года из республиканского бюджета было выделено 874,8 млрд тенге, из местного бюджета – 858,3 млрд тенге.

«На следующие 3 года в бюджете, который мы рассматриваем, заложены 1,2 трлн тенге на поддержку аграрного сектора. Наверное, сложно найти другую такую отрасль, куда выделяются такие средства. При этом за последние 5 лет импорт продуктов питания вырос у нас в 2 раза. Здесь есть определенные улучшения с точки зрения своего производства, но и сохраняются проблемы. В этих условиях очень важная задача – обеспечить рост перерабатывающих предприятий в сельском хозяйстве. Соответствующие задачи перед нами поставил глава государства», – подчеркнул спикер Сената и назвал ключевые условия, необходимые для их качественной и своевременной реализации.

В этом контексте, наряду со снижением темпов продуктового импорта, он обозначил ключевую задачу – максимально эффективно использовать средства бюджета для развития отрасли.

«Прежде всего – рациональное использование средств, которые выделяются из бюджета. Мы огромные средства выделяем сельскому хозяйству, в частности на субсидирование сельхозпроизводителей. И важнейший вопрос – контроль за этими средствами», – отметил председатель палаты в своем выступлении.

Еще одна проблема – постоянно изменяющиеся правила субсидирования. Фермеры не всегда успевают подготовиться к новым требованиям, а инвесторы не спешат вкладываться в отрасль при такой нестабильности.

«Правила субсидирования за последние годы менялись 50 раз. Понятно, что это не влияет благотворно на настроение сельхозтоваропроизводителей и создает дополнительные сложности. Эта тенденция продолжалась за последние годы, и мы надеемся, что здесь произойдут определенные изменения.

Кроме того, программные документы в сфере сельского хозяйства за последние годы менялись 3 раза. Нацпроект по развитию АПК тоже ставим сейчас на утрату с 1 января, новый документ будет в этом направлении. То есть если мы постоянно меняем подходы к субсидированию, если мы меняем программные документы на фоне выделения огромных средств, насколько это всё будет эффективно работать?

Поэтому здесь есть и вопросы, которые регулярно поднимают коллеги, сенаторы, и мы дальше будем держать эти вопросы на контроле. Здесь нужна последовательная и предсказуемая государственная политика», – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к министру сельского хозяйства и выразив надежду, что впредь будет четкая и последовательная линия на среднесрочную перспективу.

#Парламент #Сенат #сельское хозяйство #Ашимбаев #АПК

Популярное

Все
«Эпидемия» самостроя
Доброе сердце согреет
Отказ от прививок ведёт к эпидемии
Наркотики, которых не было
Коррупционное поле чудес
Отстояли бизнес. По следам нашего выступления
«Просто не мог остановиться...»
Пример гражданской ответственности
Строим дороги и аэропорты
Шахтеры были услышаны
Все поручения выполнены
Диплом не должен пылиться в углу
Фундамент будущего
Права банкрота
Бюрократия как камень преткновения
Реализация предвыборной программы президента РК: развитие села и сельского хозяйства
Капитаны хлебных полей
Развивать книжную индустрию
Детский лагерь в... сауне
Солдат пришел на помощь
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Певец любви, патриотизма и свободы
Fitch подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Pfizer и Roche заходят на фармрынок Казахстана
Родные сестры пропали в Казахстане
Родители заплатят больше полумиллиона тенге за разгромленный детьми погост
7-летняя девочка пропала в Павлодарской области
Вертолет Ми-8 разбился на военном полигоне Узбекистана
Цены на рис в РК выросли сразу на 40%
Аида Балаева: Следует решительно пресекать любые факты насилия в отношении женщин и детей
"Хезболла" запустила 25 ракет по Израилю
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Один день из жизни страны
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»

Читайте также

Проект 3-летнего бюджета возвращен в Мажилис с уточнениями …
Спикер Сената усомнился в эффективности использования средс…
Ашимбаев о налоговых поступлениях: Мы идем "с минусом" в тр…
Сенат освободил от должности судью Верховного суда

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]