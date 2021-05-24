Ashyq официально передали государству

Технологии
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Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Проект Ashyq официально передали государству. Об этом сообщил его создатель Виталий Пустовойтенко в Facebook передает Kazpravda.kz.   

"1 700 000 уникальных пользователей скачали приложение и воспользовались его функционалом. Ежедневно пресекаются более 100 попыток инфицированных граждан посетить общественные места. Выражаю признательность проектному офису и всей команде, кто днями и ночами создавал и внедрял Ashyq: кодил, разрабатывал алгоритмы, внедрял и ставил защиту. Огромное спасибо бизнесу за то, что, несмотря на все возникающие сложности, приняли этот вызов, сделали свою работу безопасной и сделали огромный шаг к возвращению в прежнюю жизнь. Спасибо лично Багдату Мусину за то, что поверил в проект и в нас", – написал Пустовойтенко.

"Сервис с недавних пор является собственностью государства. Вчера подписали документы с создателем Виталием Пустовойтенко и взяли в зону ответственности АО "НИТ". Переживать и писать о персональных данных не стоит – все сервера Ashyq находятся в контуре государственного серверного центра АО "НИТ", – написал также министр цифрового развития Багдат Мусин в Facebook.

Он добавил, что реализовано еще одно изменение, которое касается идентификации личности.

"Поднимался вопрос, что человек, имеющий красный статус, может ввести не свой ИИН, чтобы пройти в места скопления людей. Так вот, если человек не зарегистрирован у нас в базе мобильных граждан, он не сможет никуда зайти. Поэтому лучше сразу скачать приложение eGov mobile и пройти регистрацию. Те, кто не скачал Ashyq, если у кого-то "кнопочный" телефон, могут просто продиктовать свой ИИН, показав удостоверение личности, чтобы в заведении могли внести его в систему и проверить статус", – заключил министр.

Напомним, Ashyq – приложение для регистрации посетителей в общественных заведениях. Перед входом в общественное заведение пользователь сканирует специальный qr-код и предъявляет его администратору на входе. Код определяет статус посетителя.Статус посетителям присваивается на основании сверки с информационными системами Единый интеграционный портал ПЦР-исследований и Центр контроля COVID-19 Министерства здравоохранения РК.

"Красный" статус присваивается, если человек сдал ПЦР-тест на коронавирус и получил положительный результат. Обладателям этого статуса предписано соблюдать строгий режим домашней изоляции.

"Желтый" присваивают контактным лицам. Им разрешено выходить за продуктами или в аптеку возле дома, но запрещено посещать иные общественные места.

"Синий" будет означать свободное перемещение везде, кроме тех мест, где обязателен ПЦР-тест (например, в аэропорту).

"Зеленый" – знак полной свободы передвижения.

Qr-код присваивается только субъектам бизнеса. Он представляет собой электронный идентификатор с указанием наименования субъекта, его расположения и иных идентификационных данных. На 1 объект выдается минимум 2 qr-кода: для входа и выхода. Если у заведения несколько входов, то для каждого входа формируется отдельный qr-код.

Практика применения qr-кодов хорошо себя зарекомендовала в Гонконге, Сингапуре, Малайзии. Есть аналоги и в других странах.

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