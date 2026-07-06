Туристка травмировала ногу в горах Алматы

Девушка в данное время находится под медицинским наблюдением

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В горах Алматы спасатели МЧС оказали помощь пострадавшей туристке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Сегодня в районе Большого Алматинского озера на высоте около 2300 метров над уровнем моря помощь спасателей потребовалась девушке 2008 года рождения. Во время спуска с горного маршрута туристка получила травму ноги и не смогла самостоятельно продолжить движение.

После поступления сообщения к месту незамедлительно выдвинулись сотрудники Службы спасения ДЧС города Алматы.

Спасатели обнаружили пострадавшую, оказали ей первую медицинскую помощь и организовали безопасный спуск до визит-центра «Аюсай». Девушку передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.