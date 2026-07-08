15 человек эвакуировали из грязевой ловушки на побережье Балхаша

Скриншот с видео МЧС

Минувшей ночью в Актогайском районе Карагандинской области помощь спасателей потребовалась отдыхающим, чьи автомобили оказались в грязевой ловушке на побережье озера Балхаш, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС



По данным ведомства, четыре легковых автомобиля, в которых находились 15 человек, в том числе 8 детей, увязли на песчаном участке берега и не смогли самостоятельно продолжить движение.



Ситуацию осложнило резкое ухудшение погодных условий. Из-за прошедших осадков и размокшего грунта машины застряли в грязи, что сделало дальнейшее движение невозможным.