Аскар Мамин проинспектировал ход реализации крупных инфраструктурных проектов

Экономика
Фото с сайта primeminister.kz
Премьер-министр РК Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Восточно-Казахстанскую, Алматинскую и Карагандинскую области, где проверил ход реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в рамках визитов в регионы страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Внимание было акцентировано на исполнении госпрограммы «Нұрлы жол», инициированной Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым в целях развития устойчивой транспортной инфраструктуры страны.

В Аягозском районе Восточно-Казахстанской области Премьер ознакомился с работой предприятия «KAZ Minerals Aktogay», которое в рамках госпрограммы индустриально-инновационного развития разрабатывает Актогайский рудник – одно из самых больших неосвоенных медных месторождений в мире. Минеральные ресурсы месторождения составляют 1,7 млрд тонн. Общее количество меди в руде – 5,8 млн тонн. Мощность Актогайского ГОК составляет 25 млн тонн переработанной руды в год, с 2021 года планируется удвоить данный показатель.



В Восточно-Казахстанской области Аскар Мамин осмотрел ход реализации проекта по строительству автодороги «Усть-Каменогорск – Талдыкорган». В текущем году планируется обеспечить открытие движения на 198 километрах. В целом, по дороге протяженностью 763 километра будет обеспечен проезд в 2020 году. Параллельно ведется реконструкция трассы «Калбатау – Майкапшагай», где к концу года будут сданы — 45 километров автодорог.



В городе Усть-Каменогорск А. Мамин ознакомился с деятельностью Центра онкологии и хирургии, Центра роботизированной хирургии, ангиохирургии и трансплантологии при Восточно-Казахстанском областном специализированном медицинском центре, Межведомственного ситуационного и инвестиционного центра акима ВКО. Премьер-Министр осмотрел шоурум для проведения презентаций инвестиционного потенциала региона, развития цифровизации в сфере промышленности, а также реализации Startup-проектов школьников и студентов. Здесь же расположен инновационный центр «Jastar Time», где проводят обучение школьников 5-11 классов по ИТ-направлениям: 2D/3D графика, программирование, создание видео и др.



В Алматинской области Главе Правительства было доложено о реконструкции восточного участка автодороги «Усть-Каменогорск – Талдыкорган» протяженностью 314 километров, проекте строительства автодороги «Ушарал – Достык» протяженностью 184 километра.



В Карагандинской области были проинспектированы работы на участке автодороги «Караганда – Балхаш». По данному проекту в этом году будет открыто движение на 40 километров, по итогам 2020 года планируется открыть движение на всем протяжении дороги. По проектам «Караганда – Темиртау» и «Обход Караганды» работы будут завершены до конца года с вводом в эксплуатацию 61 километра дорог.

Премьер-Министр поручил усилить темпы дорожно-строительных работ по дорогам Восточно-Казахстанской, Алматинской и Карагандинской областей. При этом Глава Правительства подчеркнул важность обеспечения качества создаваемой транспортной инфраструктуры.

«В следующем году мы должны обеспечить проезд на всем протяжении дорог «Талдыкорган - Усть-Каменогорск» и «Караганда – Алматы», — сказал А. Мамин.

Реализация проинспектированных инфраструктурных проектов создает дополнительные возможности для развития экономики Казахстана.

