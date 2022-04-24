Министр информации встретился с жителями Талгара

Состоялась встреча министра информации и общественного развития РК Аскара Умарова с жителями города Талгар, а также представителями НПО и СМИ Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

В ходе встречи Аскар Умаров рассказал о реализованных проектах, проделанной работе и об основных задачах министерства.

Министр в начале доклада отметил о необходимости своевременной реализации регионального госинформзаказа в регионах с максимальным привлечением региональных СМИ.

Так, Аскар Умаров подробно остановился по сфере развития гражданского общества, в частности: финансирование НПО через реализацию социальных проектов в рамках государственного социального заказа; совершенствование законодательства по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, ГСЗ и грантов для НПО; дальнейшее развитие волонтерского движения путем создания фронт-офисов волонтеров, грантового финансирования, а также учреждения Международной премии «Волонтер года».

Особое внимание было уделено государственным мерам по поддержке молодежи, таким как: проекты «Первое рабочее место» и «Zhas Project», гранты «Тәуелсіздік ұрпақтары».