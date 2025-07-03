Как Казахстану не отстать от стремительно меняю­щегося мира? Климат, технологии и вызовы экономики требуют от нас новых решений. В этих условиях наука и технологии становятся не просто важными – они превращаются в основу безопасности, независимости и устойчивого развития. Осознавая масштаб вызовов и роль науки в ответе на них, в нашей стране создается национальная система научного форсайта (научно-технического прогнозирования). Она поможет определить, какие научные направления самые важные, куда стоит направить силы и ресурсы, чтобы наука работала на будущее страны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркивает: наука – ключ к будущему государства. В своих Посланиях он не раз говорил о том, что нужно обновлять научную инфраструктуру, поддерживать исследователей и добиваться того, чтобы научные открытия приносили реальную пользу. Главная задача – построить систему, которая поможет заранее определять самые перспективные направления исследований и направлять ресурсы именно туда, где они дадут наибольший эффект для общества и экономики. В этом направлении активно работает Национальная академия наук при Президенте Республики Казахстан – она внедряет современные подходы к выбору научных приоритетов, используя цифровые технологии и анализ данных.

Создание системы научного прогнозирования – это не просто очередной проект, а стратегичес­кий шаг. Казахстан хочет перейти от разрозненной поддержки отдельных научных проектов к построению единой и сильной системы, в которой наука станет одним из главных двигателей экономического роста, технологичес­кой независимости и улучшения качества жизни. Чтобы это стало возможным, нужно точно понимать, какие научные направления важны в первую очередь.

Мировой опыт показывает: четкая расстановка приоритетов – залог эффективной науки. Например, в Великобритании научные направления делят на три группы: фундаментальные – для расширения знаний, миссион­ные – для решения конкретных задач страны (например, в здравоохранении или энергетике) и прикладные – для внедрения в производство. Такой подход помогает лучше управлять ресурсами и ожиданиями.

В Канаде выделяют стратегически важные темы, такие как биотехнологии или экология, и параллельно поддерживают свободные конкурсы для всех ученых, особенно молодых и из регионов. Это делает систему гибкой и открытой.

Сингапур расставляет приоритеты по важным направлениям: здоровье, «умные» города, экология. При этом там точно связывают науку с нуждами экономики.

В этом контексте Национальная академия наук при Президенте РК предложила новую модель классификации научных направлений.

Первая – стратегические приоритеты, отражающие ключевые отрасли экономики: нефтегазовый сектор, горно-металлургический комплекс, агропромышленность, водная безопасность и развитие человеческого капитала. Вторая – перспективные направления, включающие передовые области, такие как искусственный интеллект, биомедицина, климатические и зеленые технологии.

Третья – базовые дисциплины, обеспечивающие фундамент научного развития: математика, информационные технологии, энергетика и инженерные науки. Четвертая – инновационные идеи, реализуемые через гибкие механизмы конкурсных грантов, что позволяет стимулировать исследовательскую инициативу и обеспечивать научную диверсификацию.

Особенно важны сегодня меж­дисциплинарные подходы, когда объединяются знания из разных областей. Именно на стыке дисциплин рождаются настоящие прорывы: биотехнологии работают в связке с искусственным интеллектом, энергетика – с экологией, а IT – с медициной. Такой подход помогает создавать комплексные и современные решения.

Например, в здравоохранении на основе исследований в облас­ти искусственного интеллекта появляются системы телемедицины и персонализированного лечения. Они позволяют заранее выявлять болезни, оценивать рис­ки и подбирать индивидуальные схемы терапии. Алгоритмы машинного обучения уже сегодня анализируют медицинские снимки, биомаркеры и даже генетическую информацию, что особенно важно при борьбе с хроническими и онкологичес­кими заболеваниями.

В сельском хозяйстве с помощью ИИ и анализа данных стало возможным улучшать процессы кормления и разведения животных, следить за состоянием рас­тений, а также внедрять точное земледелие. Это дает экономию ресурсов и повышает урожайность. А в области климата новые технологии помогают решать задачи, связанные с нехваткой воды и адаптацией к изменению климата – особенно актуальные для засушливых регионов Казахстана.

Академия наук предлагает подход, который соответствует лучшим мировым практикам и включает важный элемент – использование цифровых технологий при выборе научных приоритетов. С этой целью начато сотрудничество с Корейским институтом научно-технической информации (KISTI) для создания собственной информационно-аналитической системы научного форсайта. Это значит, что в работу будут активно вовлечены цифровая аналитика, искусственный интеллект и обработка больших массивов данных. Эти инструменты помогут отслеживать новые научные и технологические тенденции, понимать, какие разработки интересны промышленности, и прогнозировать, в каком направлении будет развиваться наука. Такая система позволит принимать более точные и обоснованные решения, а сама платформа будет гибкой, способной быстро реагировать на изменения.

Эта информационная система станет своего рода «научным навигатором». Она будет собирать данные о казахстанских научных проектах, изобретениях, запросах бизнеса, сравнивать их с мировыми трендами и на основе этого давать рекомендации – государству, ученым и промышленности. Сотрудничество с KISTI поможет Казахстану не только учесть лучший зарубежный опыт, но и адаптировать его под местные условия. В будущем такая платформа может объединить ученых всего региона и стать основой для сотрудничества и обмена знаниями в Центральной Азии.

При этом важно не только выст­раивать научные приоритеты, но и развивать инновационную экосистему. Наука не может развиваться в одиночку – ее успех зависит от тесного сотрудничест­ва с промышленностью, государством и обществом. Только при постоянном диалоге между министерствами, местными органами власти, исследовательскими институтами, университетами и бизнесом можно выработать приоритеты, которые будут одновременно отвечать интересам страны, конкретным нуждам отраслей, решать проблемы и потребности регионов.

Переход к такой системе – это не просто новая управленческая мера, а глубокое изменение самого подхода к управлению наукой. В 2024 году Национальная академия наук провела форсайт науки – масштабную работу по определению приоритетов будущего. В ней участвовали не только ведущие ученые, но и представители бизнеса. Вместе они определяли, какие задачи нужно поставить перед наукой, чтобы справляться с вызовами завтрашнего дня, усиливать практическое применение научных разработок в производстве и помогать в решении проблем регионов. В результате этой работы было сформулировано 200 конкретных научно-технических задач. Именно они легли в основу технических заданий для программно-целевого финансирования.

Казахстан выстраивает научную политику, основанную на анализе данных, мировом опыте и активном участии всех заинтересованных сторон. Создаются «умные» цифровые инструменты, которые делают процесс выбора приоритетов прозрачным и обос­нованным, а гибкие схемы финансирования позволяют быстро поддерживать самые перспективные научные идеи. Сегодня для Казахстана форсайт – это не модный термин, а действенный инструмент, который помогает заглядывать вперед и использовать науку разумно. Чтобы он приносил результат, необходима совместная работа – государства, ученых, бизнеса и всего общест­ва. Только вместе мы сможем сделать науку основой сильного и уверенного будущего страны.