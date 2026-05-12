Астана впервые примет чемпионат мира по настольному теннису

Флаг турнира официально передали Казахстану, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат
Казахстан официально принял эстафету проведения чемпионата мира по настольному теннису 2027 года. Торжественная передача флага Международной федерации настольного тенниса (ITTF) состоялась в Лондоне на площадке действующего чемпионата мира, передает официальный сайт акимата Астаны со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Республики Казахстан.
С этого момента Казахстан официально закрепил за собой статус организатора одного из крупнейших международных спортивных событий.
Чемпионат мира по настольному теннису пройдет с 22 по 30 мая 2027 года в Астане.
Казахстан станет первой страной Центральной Азии, которая примет чемпионат мира по настольному теннису, что является историческим достижением для всего региона. Проведение турнира такого уровня станет важным этапом в развитии отечественного спорта и укреплении международного имиджа страны.
Ожидается участие около 1250 официальных участников, включая спортсменов, тренеров, представителей национальных федераций, судей и международных делегатов. Турнир также привлечет значительное число зарубежных болельщиков и гостей столицы.
Соревнования пройдут в пяти дисциплинах: мужской и женский одиночные разряды, мужской и женский парные разряды, а также смешанные пары.
Основной площадкой станет ледовый дворец «Барыс Арена», вмещающий до 8 тысяч зрителей. Дополнительной ареной выступит легкоатлетический комплекс QAZAQSTAN вместимостью до 6,8 тысячи человек.
В рамках чемпионата в Астане также пройдет ITTFSummit 2027, включая заседания Ежегодного общего собрания (AGM) и Исполнительного комитета Международной федерации настольного тенниса.
«Проведение чемпионата мира в Астане - это признание роста и развития настольного тенниса в Казахстане. Для нас это возможность не только провести турнир мирового уровня, но и укрепить позиции страны на международной спортивной арене», - отметили в организационном комитете.
Решение о проведении чемпионата мира 2027 года в Казахстане было принято 27 мая 2025 года на Генеральной ассамблее ITTF в Дохе (Катар). В конкурсе на право проведения турнира кроме на шей страны участвовали Франция, США, Китай и Бразилия. В финале Казахстан одержал победу, набрав 54,68% голосов.
«Передача флага Казахстану символизирует доверие к стране как к будущему хозяину чемпионата мира. Мы уверены, что Астана обеспечит высокий уровень организации и станет достойной площадкой для мирового настольного тенниса», - подчеркнули в Международной федерации настольного тенниса (ITTF).