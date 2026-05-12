Рост обработки достиг 9,9% и поддержал восстановление промышленности

Рост ВВП Казахстана за январь-апрель 2026 года составил 3,6%, улучшившись по сравнению с итогами первого квартала, когда экономика выросла на 3%.

Особенность текущей динамики в том, что ускорение обеспечивается не сырьевым сектором, а базовыми несырьевыми отраслями: строительством, транспортом, торговлей, сельским хозяйством и прежде всего обрабатывающей промышленностью.

Рост обработки на 9,9% является важным структурным сигналом. Такой темп приближает сектор к наиболее сильным периодам прошлых лет и показывает, что промышленная база экономики становится более диверсифицированной.