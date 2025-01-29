Астанчан ожидают на очередной сельхозярмарке в предстоящие выходные

Большой ассортимент продукции в столицу привезут аграрии из нескольких регионов страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане 1-2 февраля будет проходить очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

«Здесь будут представлены продукты от местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана – Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое», – сообщили в городской администрации.

Мероприятие будет проходить в торгово-развлекательном центре Koktal по адресу: проспект Нургиса Тлендиева, 12 а.

Ярмарка будет работать каждые выходные с 10:00 до 22:00, добавили в акимате.