Фото: Александр Куприенко
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Астанчан поздравили с Международным Днем пожилых людей

В столичной филармонии им. Еркегали Рахмадиева прошел концерт, посвященный Международному Дню пожилых людей. Гостей музыкального вечера с праздником поздравил аким Астаны Алтай Кульгинов, передает официальный сайт городского акимата.

Аким столицы Алтай Кульгинов поблагодарил старшее поколение за вклад в развитие города и воспитание не одного поколения.

«Каждый наш житель внёс свой вклад в развитие города. Отдельно хочу поблагодарить наше старшее поколение. Они трудились в разных сферах, воспитали не одно поколение, делились опытом с молодыми, дают наставления молодежи. Государство создаёт условия: повышается размер пенсии и различных выплат, принимаются меры по поддержке пожилых людей и др. В стране, где есть пожилые, есть благополучие. Мы ценим и дорожим нашим старшим поколением. Желаю долгих лет жизни и крепкого здоровья!», - пожелал старшему поколению аким города.

Одним из гостей концерта стал руководитель Центра активного долголетия района «Сарыарка» Кенжебулат Бапишев.

«Международный день пожилых людей – дань уважения людям старшего возраста за их труд. Это напоминание обществу, что люди старшего возраста достойны уважения. Они трудились, возводили заводы, города, фабрики, осваивали целину. Все это история, а историю нельзя забывать, особенно подрастающему поколению. Этот день, как дары осени, ведь именно на склоне лет эти люди еще могут трудиться и творить. Я думаю, это прекрасная пора – золотая осень и золотой возраст человека», – считает он.

Несмотря на выход на пенсию, многие люди продолжают вести активный образ жизни, участвуют в общественной жизни города.

«Пожилым людям уделяют внимание. Проводятся встречи в школах, устраивают концерты, различные спортивные мероприятия. Весь мир признаёт заслуги старшего поколения. В совете ветеранов проходит большая работа: приобретаем лекарства, привозим продуктовые корзины тем, кому нужно, к одиноким на помощь приходят сиделки и помощники по дому. У нас, например, есть ветеран, который в свои 90 каждый год сажает деревья», – поделился руководитель ветеранской организации ЖК «Премьера» Абдибек Асканбеков.

В холле филармонии во время концерта была организована и ярмарка изделий ручной работы. Все они были выполнены мастерами клуба «Подарки своими руками».

«Этот клуб образовался недавно. Как руководитель, я решила выбрать такое название, ведь особенно приятно получать подарки, сделанные своими руками. В кружок уже записалось 30 человек. Всем нравится, ходят с удовольствием. Мы работаем с различными материалами: войлок, фетр, различные ткани и текстура. Вместе с посетителями кружка учусь и я. Делаем корзинки и презенты для тойбастар, куклы, корзинки и многое другое», – поделилась инструктор клуба по трудотерапии Альфия Чернотевич.

Стоит отметить, что мероприятия, приуроченные к Международному Дню пожилых людей, в столице продолжают проводить. Учреждения города организовали в честь этого праздника десятки выставок, постановок, концертов, выступлений, занимательных часов и пр.

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