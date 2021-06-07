Происшествия
Астанчанин инсценировал разбойное нападение и похитил 5 миллионов тенге
Житель Нур-Султана инсценировал разбойное нападение и похитил 5 миллионов тенге. Полицейские задержали преступника, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.   

В вечернее время на пульт "102" поступило сообщение о том, что возле гостиницы мужчине нанесли ножевые ранения. Потерпевший 34-летний водитель-экспедитор, работающий в одном из ТОО, рассказал, что во время нахождения в машине к нему подошли двое мужчин в масках и, угрожая ножом, потребовали деньги.

Водитель вступил с ними в драку, при этом получил ножевые ранения в живот. Грабители, забрав пакет с около пятью миллионами тенге, скрылись. Раненый водитель был доставлен и госпитализирован в городскую больницу.

В ходе проведении оперативно-розыскных мероприятий были просмотрены записи со всех камер видеонаблюдения, расположенных рядом с местом преступления. По времени нанесения телесных повреждений и возможному пути следования предполагаемых преступников оперативники заметили несоответствие в показаниях и усомнились в достоверности сведений.

Полицейские отследили весь маршрут движения водителя и провели обыск в его квартире, где изъяли похищенные денежные средства. Водитель-экспедитор на фоне представленных неопровержимых улик признался в совершении преступления. Он сообщил, что сам сымитировал преступление, чтобы завладеть деньгами.

В настоящее время по факту заведомо ложного доноса о совершении уголовного проступка проводится расследование.



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