Мужчина провалился под лед в столице

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ночное время капитан полиции Алдияр Жарылгасинов, патрулируя территорию возле набережной, заметил двух человек, которые активно махали руками, привлекая внимание, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Подъехав ближе, он узнал, что прохожие стали свидетелями того, как мужчина, пытаясь перейти реку по тонкому льду, провалился в ледяную воду и не мог выбраться. Очевидцы попытались помочь пострадавшему, протягивая ветку, но усилия оказались безрезультатными. Осознав, что ситуация критическая, капитан Жарылгасинов достал из багажника патрульного автомобиля веревку и бросил ее тонущему мужчине. На расстоянии около 10-ти метров, действуя вместе с очевидцами, он сумел вытянуть пострадавшего из воды. Как выяснилось, мужчина пробыл в ледяной воде около получаса. Полицейский сразу посадил его в патрульный автомобиль для обогрева, после чего передал прибывшей скорой помощи для дальнейшего осмотра и оказания медицинской помощи.

Алдияр Жарылгасинов работает в органах внутренних дел более 10-ти лет, начав свою службу в полку с должности рядового сержанта. С июля 2023-го года он занимает пост командира взвода. Вспоминая произошедшее, он отметил, что его первой мыслью было как можно быстрее помочь, чтобы мужчина не получил переохлаждение и остался жив.

Полиция выражает благодарность неравнодушным жителям, которые, проявив активную гражданскую позицию, своевременно откликнулись и помогли в спасении человека.