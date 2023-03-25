Астанчанину выписали штраф на сумму почти 500 тысяч тенге

Общество
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Почти 500 тысяч тенге штрафа выписали жителю Астаны за нарушения правил дорожного движения. И это всего за две недели, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП столицы. 

Фото: Kazpravda.kz

Злостного нарушителя правил дорожного движения на иностранном авто задержали в Астане. 

Полицейские остановили водителя авто марки "Daewoo Nexia", зарегистрированного в Российской Федерации. 

Установлено, что мужчина c 1 марта совершил 21 административное правонарушение на сумму более 470 тысяч тенге.

Отметим, что с 20 по 31 марта проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Борышкер".

Его цель  - поиск водителей, которые имеют задолженность по административным штрафам, также управляют транспортными средствами с заведомо подложными номерами. 

За четыре дня ОПМ сотрудниками ДП Астаны выдано порядка 700 уведомлений по линии административных штрафов на общую сумму более 15 млн 500 тысяч тенге.

#Астана #полиция #ПДД

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