Астанчанка "продавала" должности акима и директора банка за 4 млн тенге

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Межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении Д. по факту совершения мошенничества, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным городского суда, Д. под предлогом трудоустройства на должность акима Кентау за денежное вознаграждение в сумме 4 млн тенге получила от А. предоплату в сумме 650 тыс. тенге. Кроме того, по информации пресс-службы, она получила денежные средства от М. в сумме 3,6 млн тенге, пообещав его трудоустроить на должность директора банка за 4 млн тенге.

"Подсудимая свою вину в совершении уголовных правонарушений не признала полностью. Вина Д. доказана показаниями потерпевших и свидетелей, скриншотами переписок, аудиосообщениями и другими материалами уголовного дела. Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами суд признал добровольное частичное возмещение причиненного ущерба, наличие 3 малолетних детей", – говорится в сообщении.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

"Приговором суда Д. признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.190 ч.3 п.1), 4) УК с назначением наказания в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Гражданские иски потерпевших удовлетворены полностью", – добавили в пресс-службе.

Приговор суда не вступил в законную силу.