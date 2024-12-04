Астанчанка рассказала, как через шантаж попала в наркобизнес

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За 11 месяцев в Астане зарегистрировали 407 наркопреступлений, в том числе 285 фактов сбыта запрещенных веществ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Молодежь стали все чаще вовлекать в нелегальный наркобизнес. Жительница столицы Виктория рассказала, что малознакомые люди шантажировали ее компрометирующими видео и заставляли делать закладки.

«Меня малознакомые люди шантажировали из-за того, что я в наркотическом опьянении снималась голая на камеру. Я должна была закладывать закладки, клеить буклеты, чтобы они не выложили в интернет мои видео, не отправили родителям, моим друзьям. Я очень сильно боялась за это, поэтому мне приходилось все это делать. Мне было очень страшно, я должна была как-то остановить. Я нашла помощь в правоохранительных органах, решила обратиться к ним. Я сдала своих обидчиков, и они сняли с меня всю уголовную ответственность, так как я пришла с повинной. Я сделала правильный выбор и началась новая жизнь», – рассказала свою историю девушка.

С начала года в Астане из незаконного оборота изъяли более 339 кг различных наркотиков. За этот год на блокировку направлено 224 сайта.

Проводится работа по удалению граффити-рисунков, рекламирующих наркотики. По фактам пропаганды наркотиков возбуждено 23 уголовных дела, 5 человек водворены в ИВС.