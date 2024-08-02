Астанинцы смогут закупить принадлежности по сниженным ценам

В преддверии нового учебного года небольшой палаточный ряд развернулся возле одного из торговых центров Астаны на правом берегу. На ярмарке «Мектепке жол» («Дорога в школу») представлен ассортимент как канцелярских принадлежностей, рюкзаков, так и необходимой для учеников одежды.

Правобережная часть столицы не случайно выбрана местом дислокации ярмарки. Именно сюда чаще всего приезжают жители Лесозавода, Чугунки, «Самала» и других микрорайонов, чтобы закупиться к школе. Вчера, 1 августа, почти сорокаградусная жара шопингу не особенно благоприятствовала, но ярмарки только начались, и, как показывает практика, ближе к 1 сентяб­ря покупателей здесь будет становиться все больше.

По словам организаторов, традиционный проект состоит из двух составляющих: ярмарки и помощи нуждающимся. В первом случае акцент делается на том, чтобы предоставить горожанам возможность купить необходимые школьные принадлежности и вещи по ценам ниже рыночных. Во втором случае к акции привлекаются меценаты и предприниматели, которые помогают многодетным и малообеспеченным семьям в сборе детей к 1 сентября.

– Акция «Дорога в школу» проводится ежегодно, – сказал главный специалист управления образования Астаны Куттымурат Шамшиев. – На ярмарках по сходной цене представлены учебные принадлежности, одежда и другие вещи, необходимые в учебном году. Цены на товары ниже не менее чем на 10%. Относительно помощи в сборе к школе отмечу, что меценаты стараются оставаться инкогнито. Они запрашивают списки нуждающихся и лично оказывают благотворительную поддержку.

Как добавил спикер, накануне 1 сентября на материальную поддержку от государства могут рассчитывать пять категорий астанинцев. Это те, кто получает адресную социальную помощь; не получает АСП, но подушевой доход семьи ниже прожиточного минимума; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; семьи, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации, а также семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями.

– Для получения указанной материальной помощи нужно обратиться к социальному педагогу в школе. В случае спорных вопросов можно подать письменное заявление в управление занятости и социальной защиты населения по месту жительства, – дополнил Куттымурат Шамшиев.

Как уже отмечалось, покупателей на ярмарке пока не очень много, большинство посетителей пока просто прицениваются, изучают ассортимент. Продавцы со своей стороны объясняют такую «нерешительность» тем, что многие потенциальные клиенты ждут поступления заработных плат: «Ну, еще не вечер! А впереди – выходные! Вот тогда будем работать не покладая рук», – предсказывают участники ярмарки.