Асу Алмабаев узнал нового соперника и дату следующего боя в UFC

Спорт
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Второй бой в UFC он проведет против американца Си Джея Вергары

Фото: Naiza FC

Казахстанский боец наилегчайшего веса UFC Асу Алмабаев вернется в клетку в следующем году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Второй бой в UFC он проведет против американца Си Джея Вергары 9 марта в Майами в рамках турнира UFC 299.

Алмабаев дебютировал в лучшем промоушене мира в августе этого года, оформив досрочную победу над американцем ямайского происхождения Одом Осборном, но в конце сентября получил травму и выбыл из строя.

О втором поединке Алмабаева объявила менеджерская компания First Round Management, которая представляет интересы казахстанского файтера.

Вергара дебютировал в UFC 6 ноября 2021 года, всего в этой лиге провел 5 боев, одержав 3 победы и потерпев 2 поражения.

В январе Асу Алмабаев был номинирован одной из сильнейших лиг MMA Азии Brave на звание "Боец года".

 

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