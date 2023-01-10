Асу Алмабаева номинировали на звание "Боец года"

На счету у Асу 17 профессиональных боев, 16 из которых он выиграл, и только в одном потерпел поражение.

Фото: Naiza FC

Казахстанец Асу Алмабаев номинирован одной из сильнейших лиг MMA Азии Brave на звание "Боец года", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Промоушен Brave продолжает подводить итоги прошедшего года, включив Алмабаева в номинацию наряду с четырьмя другими бойцами.

В 2022 году Алмабаев сумел одержать три победы в лиге.

Отмечается, что в прошлом году Асу стал победителем номинации Brave, оформив лучший сабмишен.

Ранее стало известно о возможном переходе Алмабаева в UFC.

На счету у Асу 17 профессиональных боев, 16 из которых он выиграл, и только в одном потерпел поражение.

Также отмечается, что на его счету четыре поединка в промоушене Brave CF, и все четыре боя он выиграл.