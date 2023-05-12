Аттестация показала...

Как сообщили в Комитете по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК, в период подготовки и проведения государственной аттестации 219 колледжей вернули лицензии по 780 квалификациям 624 специальностей. Еще один частный колледж в Восточно-Казахстанской области закрылся.

Отметим, с начала года в 519 колледжах страны проведена государственная аттестация. По результатам проведенного анализа хорошие показатели наблюдаются в организациях технического и профессионального образования городов Алматы и Астаны, Костанайской, Мангис­тауской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областей и областей Улытау, Абай. При этом более 300 колледжей не прошли аттестацию. Основные из них расположены в городе Шымкенте, Павлодарской и Кызылординской областях. Также слабые показатели наблюдаются в Западно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской, Акмолинской и Актюбинской областях.

– Перед началом контрольных мероприятий проводится информационно-разъяснительная работа. Государственная аттестация уже выявила ряд системных проблем в сфере технического и профессионального образования. Сейчас идет работа по возвращению действующей лицензии и приложений к лицензии на осуществление образовательной деятельности еще девяти частных колледжей в Астане, Алматинской, Жетысуской, Жамбылской и Туркестанской областях. Они не ведут образовательную деятельность. Также выявлены десять колледжей, выполняющих образовательную деятельность без приложения к лицензии,– сообщил председатель комитета Ернур Дауенов.

По итогам анализа основные нарушения выявлены по рабочим учебным планам, рабочим учебным программам по дисциплинам и модулям учебного плана, прохождению производственного обучения и профессиональной практики, обучению базовым, профессиональным модулям, не соответствующим требованиям государственного общеобязательного стандарта. Уполномоченным органам даны рекомендации по оказанию методической помощи организациям ТиПО в разработке, составлении рабочих учебных программ и планов, проинформировала пресс-служба Минпросвещения РК.