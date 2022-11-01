Фото: Kazpravda.kz
Правительство , Образование

Аттестаты и дипломы будут выдавать по QR-коду в Казахстане

Диасов Ораз
корреспондент

Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на заседании правительства заявил, что планируется выдавать аттестаты и дипломы по QR-коду в цифровом формате, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Асхат Аймагамбетов рассказал, что для каждого педагога будет создано цифровое портфолио, где будет собираться информация о прохождении аттестации, приеме на работу, участии в конкурсах.

Свой цифровой профиль будет также у каждого ученика.

«Аттестаты и дипломы будут выдаваться по QR-коду в цифровом формате», - сообщил министр.

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