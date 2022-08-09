"Ауыл аманаты": уже 116 сельских округов посетили партийцы

Продолжается масштабный информационный марафон по проекту «Ауыл аманаты», который партия «AMANAT» реализует совместно с Правительством. Главная цель – помочь жителям сел увеличить свои доходы, уровень благосостояния и качество жизни.

Как известно, в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в апреле этого года была утверждена «Программа повышения доходов населения до 2025 года». Жители сел могут претендовать на получение льготных займов под 2,5% годовых, помощь при создании кооперативов и оформлении техники в лизинг. В рамках данной программы партией, совместно с Правительством, реализуется проект «Ауыл аманаты».