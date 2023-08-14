Авария на МАЭК: о временном отключении электроэнергии население будут предупреждать за сутки

Общество
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Искакова Айдана
корреспондент

Жителей Мангистауской области попросили экономно потреблять электроэнергию.

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области

Авария на МАЭК привела к частичным ограничениям по подаче электроэнергии в Мангистау. В результате ремонта энергоблоков и остановки электростанции, в регионе временно введены меры по ограничению потребления энергии, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Как сообщил первый заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев,  начиная с завтрашнего дня жителей будут предупреждать о плановых отключениях заранее. 

Для обеспечения равномерного снабжения населенных пунктов региона временные отключения планируются проводить "веерным" методом. Это означает, что в соответствии с определенными зонами, циклически будет отключаться электроэнергия для потребителей в течение от 3 до 5 часов, с целью сокращения объема потребляемой энергии. Бытовым потребителям заранее сообщат о запланированных отключениях.

Общая выработка электроэнергии на ТОО "МАЭК" составляет 545 МВт. Однако из-за вынужденной остановки двух энергоблоков электростанции, производство сократилось до 245 МВт.

Руководство области вместе с представителями государственных органов и коммунальных служб создало оперативный штаб, который принял решение о приоритетном обеспечении электроэнергией социальных объектов.

"Оперативным штабом под председательством руководства области, куда вошли представители уполномоченных государственных органов и коммунальных служб, принято решение о том, что отключение электрической энергии в первую очередь скажется на промышленных объектах. Т.е. данное решение было принято в пользу бытовых потребителей. Некоторые из месторождений оснащены генераторами, у других - ситуация сложнее. Вместе с тем сообщаем, что социальные объекты как больницы, детские сады - будут обеспечивать электричеством. Мы просим население не поддаваться на провокации, верить только официальным источникам", – проинформировал председатель правления АО "Мангистауская региональная электросетевая компания" Касымхан Сыздыков.

На заседании оперативного штаба рассматривали вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации.

"Рассматривается вопрос о введении ЧС. Пока мы посчитали, что данные меры не дадут того эффекта, так как режим ЧС позволяет лишь ввести ограничения в отношении госзакупок. В данном случае нас поддерживает системный оператор - АО "KEGOC", который помогает нам получать до 80 мВт", – пояснил Жумабай Карагаев.

Отмечается, что оперативный штаб работает над скорейшим восстановлением подачи электроэнергии в регионе, и сотрудники комбината прилагают максимум усилий.

"До ликвидации аварии на МАЭК  призываю жителей региона с пониманием отнестись к этой ситуации, экономно потреблять электроэнергию. Специалисты коммунальных служб работают над быстрым восстановлением работы энергоблоков днем и ночью. Сегодня мы тестируем различные сценарии «веерного» отключения в пиковые нагрузки, с завтрашнего дня мы будем предоставлять график отключения населенных пунктов, для того чтобы наши граждане могли планировать свой день", – заключил Карагаев.

Напомним, на ТЭС МАЭК буквально 10 июля 2023 года устранили крупную аварию

19 июля Правительство РК выделило около 4,9 млрд тенге для проведения ремонта на комбинате. 

#акимат #авария #электроэнергия #Мангистауская область #жители

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