Авиакатастрофа близ Актау: Токаев поручил представить к госнаградам отличившихся спасателей

Президент
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Президент подчеркнул, что службы экстренной помощи в момент катастрофы действовали слаженно и оперативно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Сегодня под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау.

Открывая совещание, Президент еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших. Он напомнил, что среди жертв трагедии, случившейся несколько дней назад в результате крушения самолета в Мангистауской области, были и граждане Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что службы экстренной помощи в момент катастрофы действовали слаженно и оперативно.

«Мы смогли предотвратить гораздо более серьезные последствия аварии и спасти немало человеческих жизней. Спасательные работы были проведены на высоком уровне. Исчерпывающая информация о происшествии была своевременно доведена до общества. Наши граждане с первых минут протянули руку помощи пострадавшим, проявив солидарность, искреннее сострадание и организованность. Люди вставали в очередь, чтобы сдать кровь. Многие наши соотечественники возложили цветы к зданию посольства Азербайджана. Такую реакцию широко освещали как отечественные, так и зарубежные средства массовой информации. Весь мир стал свидетелем самоотверженной работы наших спасателей, врачей и волонтеров. Особую благодарность высказывают граждане соседних дружественных стран – Азербайджана, России, Кыргызстана», – сказал Глава государства.

Президент поручил Правительству представить к государственным наградам наиболее отличившихся граждан, проявивших мужество и высокий профессионализм в ходе ликвидации последствий авиакатастрофы.

#Касым-Жомарт Токаев #Актау #спасатели #авиакатастрофа #государственные награды

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