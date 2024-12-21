Авто въехало в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге

За рулем был мужчина из Саудовской Аравии 1974 года рождения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Dörthe Hein/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге. Водитель задержан. По уточненным данным, погибли два человека и почти 70 ранены.

На рождественской ярмарке в городе Магдебург в федеральной земле Саксония-Анхальт в пятницу, 20 декабря, автомобиль въехал в толпу людей. Водитель машины задержан. По уточненным данным, в результате наезда погибли не менее двух человек, в том числе ребенок. Кроме того, 68 человек получили травмы.

Очевидец рассказал агентству dpa, что на рождественской ярмарке на площади Alter Markt ("Старый рынок") в центре города находится много машин скорой помощи и медиков. Территория ярмарки оцеплена полицией.

Издание Die Welt со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что за рулем был мужчина из Саудовской Аравии 1974 года рождения. По этим данным, автомобиль он взял в аренду. Die Welt также пишет, что на пассажирском сиденье авто был обнаружен некий груз. Неизвестно, было ли это взрывное устройство.