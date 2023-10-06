Автобус и УАЗ столкнулись на турмаршруте в Алматинской области: 1 человек погиб, 12 – в больнице

1 человек погиб, 34 человека пострадали при столкновении автобуса и УАЗа в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

Как проинформировал в своем аккаунте в Instagram начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов, 5 октября в сельском округе Саты Кегенского района, на 9 км горной автодороги Кайынды – Саты, 47-летний водитель автобуса выехал на полосу встречного движения и влобовую столкнулся с УАЗом под управлением О. 1997 года рождения.

На месте происшествия от полученных травм скончалась 36-летняя пассажирка.

По данным управления здравоохранения региона, среди пострадавших – 20 женщин и 14 мужчин.

«Всем им оказана оперативная медицинская помощь по алгоритму в полном объеме.

На место происшествия было направлено 13 бригад скорой помощи и бригада трассового медико-спасательного пункта.

Госпитализированы в Кегенскую районную больницу 1 пациент, районную больницу села Шелек – 2, в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу – 9 пациентов. Состояние пациентов средней тяжести», – рассказали в управздраве.

Факт зарегистрирован в ОП Кегенского района по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

«Проводятся необходимые следственные действия с назначением экспертиз, направленные на объективное расследование обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия. Водитель автобуса водворен в ИВС ОП Кегенского района», – отметил Аленов.

Глава ДП региона взял ход расследования дела на контроль. Также вопрос на контроле у акима Алматинской области.