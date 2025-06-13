Автопром Казахстана нарастит выпуск до 149 тыс. машин в год

Авто
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В прошлом году произведено 134 тыс. автомобилей

Фото: пресс-служба правительства РК

В этом году в машиностроении РК ожидается увеличение выпуска отечественных автомобилей до 149 тыс. единиц или на 5% больше по сравнению с 2024 годом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Рост обеспечила реализация нескольких проектов, среди которых строительство мультибрендового завода Astana Motors Manufacturing Kazakhstan в Алматы. Здесь будут собирать автомобили Chery, Haval и Changan. В проект инвестировано 202 млрд тенге, планируется выпускать до 120 тыс. авто в год и создать свыше 3,6 тыс. рабочих мест. Ожидаемый мультипликативный эффект - развитие предприятий по производству автокомпонентов. Также в Костанае строится завод KIA Казахстан мощностью 70 тыс. автомобилей в год. Инвестиции составляют 90 млрд тенге, а будущий штат - 1,5 тыс. человек. Завод усилит позиции региона как центра автомобилестроения.

Что касается смежных производств, то в индустриальной зоне Алматы начало функционировать предприятие Almaty Autoparts Production. Оно выпускает до 100 тыс. комплектов автомобильных сидений в год. Их поставляют для моделей Hyundai и планируются к использованию на новых предприятиях.

Госполитика поддержки машиностроения, в том числе автопрома, реализуется через создание инвестиционных кластеров. Из 17 крупных проектов, формирующих индустриальный каркас экономики, 9 курирует Министерство промышленности и строительства.

В целом, устойчивое развитие отечественного автопрома обеспечивается за счет привлекаемых инвестиций и курса на локализацию.

По данным ведомства, в 2023 году в машиностроение привлечено 115 млрд тенге инвестиций в основной капитал. В 2024 году этот показатель вырос более чем в два раза и составил 282 млрд тенге. За I квартал 2025 года объем привлеченных инвестиций достиг 55 млрд тенге, тогда как за аналогичный период 2024 года было вложено 33 млрд тенге.

В целом, в рамках Комплексного плана по развитию машиностроительной отрасли на 2024 - 2028 г.г. предусмотрено финансирование в размере 1,4 трлн тенге из республиканского бюджета и 1,3 трлн тенге из внебюджетных источников.
В отрасли машиностроения в Казахстане работает сегодня более 4 тыс. предприятий, из которых 66 являются крупными, 105 - средними и 3 998 - малыми предприятиями.

 

#производство #автопром #машиностроение

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