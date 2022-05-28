Автовоз с машинами сгорел на трассе в ВКО

ЧП произошло в районе поселка Березовка Глубоковского района. Автомобиль марки "Газель", в прицепе которого перевозились 3 автомобиля, загорелся во время движения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Altaynews.kz.

Огонь быстро перекинулся на два транспортных средства, одну машину очевидцам удалось вовремя эвакуировать.

Пожарными ликвидирован огонь на общей площади 40 квадратных метров.

Отмечается, что причиной возгорания послужило неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.