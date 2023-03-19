Айдарбек Кожаназаров пришел на выборы в чапане

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Председатель партии "Respublika" Айдарбек Кожаназаров сообщил, что готов ходить в чапане и в Мажилис.

"По настроению… я думаю, что он должен превратиться в нашу традиционную ежедневную одежду. Это не значит, что только в нем ходить, но очень часто мы должны надевать все-таки чапаны, камзолы. Я думаю, что в последнее время наши стилисты их очень современно исполняют", - считает Кожаназаров.

Также он рассказал о своем отношении к выборам.

"Можно сказать, бенефис. Мы наконец-то взялись за судьбу и жизнь своей страны. Я думаю, что эти выборы не только для партии, а для нашего поколения, тех, кто учился, работал и вырос в независимом Казахстане. Время, когда поколение казахстанцев берет в руки свою судьбу и будущее", отметил Айдарбек Кожаназаров.