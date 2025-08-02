Демпартия «Ак жол» приняла участие в субботнике во всех регионах страны.

"Наш Казахстан - начиная от наших домов и всю страну в целом, - никто не сделает лучше и чище, чем мы сами. Конечно, чистоту и порядок в городах, сёлах, улицах и дворах нужно поддерживать ежедневно, и субботники не заменят каждодневного стремления и усилий жителей к качественным условиям жизни.

Поэтому инициатива Президента К.Токаева "Таза Қазақстан" - не подмена ответственности каждого за свой дом и свою среду обитания. Но это ещё один хороший и даже глобальный повод оценить значение вклада каждого в привлекательный облик наших любимых городов и сёл.

Это касается не только окружающей среды и мест, где мы живём, но и наших дел: чистота и честность - важные составляющие справедливости и порядка в наших делах и в нашей жизни", - говорится в сообщении партии.