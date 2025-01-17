Бахыт и его команда

Ученики – его гордость

В декабре прошлого года известному детскому тренеру по футболу из Жамбылской области Бахыту Сарыбаеву исполнилось 70 лет. Сотни мальчишек из региона были его подопечными, и многие из них впоследствии стали известными футболистами, бизнесменами, педагогами...

Несколько месяцев назад они отправили инициативную группу к своему наставнику. Во время дружеского чаепития гонцы неожиданно заявили: «Бахыт Аскарович, мы знаем вас как скромного человека. Понимаем, вы не будете широко афишировать свой юбилей. Именно поэтому и приехали. Хотим все-таки организовать празднество. Нужно только ваше согласие».

Опешивший наставник отказался. Но настойчивость ребят возымела действие, и в горняцком городе Каратау, где родился, вырос и трудился многие годы тренер, собрались не только его ученики и земляки, но и близкие ему по духу люди со всего Казахстана.

Днем состоялся мини-турнир по футзалу. Затем – чествование юбиляра. Гостям продемонстрировали короткометражный фильм про нашего героя, где есть и такой сюжет: Бахыт Аскарович открывает ворота спортивной арены в Каратау и оказывается на зеленом газоне. И тут перед его мысленным взором проходит вся жизнь.

…Родился он в семье педагогов. Отец Аскар Сарыбаев был директором школы-интерната, мать – Айганым Акимжановна – преподавала казахский язык и литературу в средней школе.

Бахыт в детстве, как и все сельские дети, пас ягнят, ухаживал за огородом, содержал в чистоте двор, помогал матери навес­ти порядок дома. А свободные минуты чаще всего проводил со сверстниками на стадионе, играя в футбол. Правда, тогда здесь еще не было зеленого газона.

С любопытством дети наблюдали, как тренируются тут футболисты местного «Фосфорита», выступающие в первенстве республики. Ходил в футбольную секцию этого клуба и Бахыт. И занимался у известных тренеров – Владимира Воробьева, Виктора Киселева, а также Александра Шарапова, впоследствии получившего звание заслуженного тренера республики за подготовку олимпийского чемпиона Евгения Яровенко.

На чествовании юбиляра все вспоминали, как действовал Баха в опорной зоне. Уже тогда, еще школьником, он выступал за горняцкий клуб. Среди старших не тушевался. Любители футбола говорили: «Он станет известным мастером». Поэтому никто не удивлялся, когда парень получал приглашения в казахстанские команды.

Но у Бахыта была жажда к знаниям. Он понимал, что надо учиться. И для этого выбрал Казахский институт физкультуры в Алма-Ате. Родители одобрили такое решение.

Москва златоглавая

– Я тогда даже не мечтал, что буду учиться в Москве, – вспоминает ветеран. – Мой куратор в Казахском институте физкультуры, а им был известный в футбольных кругах Кайрат Адамбеков, вызвал меня в свой кабинет и говорит: «По государственной программе (по ней в центральные вузы СССР – в Москву, Ленинград, Киев – отправляли ребят со всех союзных республик) мы хотим перевести вас в Московский институт физкультуры. Я, естественно, опешил и отказался. Потом приехала мама и лично переговорила с Адамбековым. Но куратор был непреклонен. Он рассказал мне и маме о привилегиях этого вуза. Что ж, поехал учиться туда.

Столица поразила паренька из казахстанской глубинки размахом проспектов, площадей, величественной архитектурой, театрами и, конечно же, храмами, купола которых были покрыты «золотом». Наконец-то он нашел ответ на вопрос, почему Москву называют златоглавой.

В Москве, впрочем, у него на первом месте всегда была учеба. Кроме лекций и семинаров, много внимания уделялось специализации. А у него это был футбол.

На первом занятии кто-то спросил паренька: «А вы у себя на родине в эту игру вообще играли?» – «Да, когда пас овец, у юрты гоняли мяч», – ответил казахстанец. Но когда студенты вышли на поле, Баха удивил всех своей техникой, скоростью и умением играть на «втором этаже». Преподаватель сразу после игры сказал: «Выучка у вас есть. Будете играть за институт в опорной зоне». Тот же, кто задал Бахе каверзный вопрос перед матчем, даже не попал в резерв.

При институте действовало шесть команд. Все они выступали в различных состязаниях. Это был своего рода полигон для молодых футболистов. И лучшие из лучших отправлялись в первую команду. Сарыбаев из пятого состава сразу «прыгнул» в первый.

Забегая вперед, скажем, что он достойно представлял свое учебное заведение среди команд московских вузов. В 1974 году стал чемпионом Москвы среди высших учебных заведений. Чуть позже начал выступать в составе «Динамо-2».

Именно тогда парень познакомился с будущими игроками Высшей лиги советского футбола. К примеру, на поле с ним выходили такие футболисты, как Николай Колесов и Александр Кокарев («Динамо»), Александр Минаков и Юрий Севидов («Спартак»), Сергей Камзулин и Сергей Никифоренко («Локомотив»)... В это же время довелось играть вместе с будущим президентом Российского футбольного союза Николаем Толстых.

На юбилей Бахыта Аскаровича ныне заместитель председателя Центрального совета общества «Динамо» России не смог приехать, но отправил голосовое поздравление. Поздравил его и бывший футбольный функционер РФ Вячеслав Колосков, который знаком с Сарыбае­вым еще по тем самым московским временам. Он преподавал спецкурс в институте физкультуры.

С головою в омут…

Пять лет учебы пролетели как одно мгновенье. Представилась возможность остаться в Москве. Звали в команду мас­теров «Знамя труда» (Орехово-Зуево). Но казахстанец решил вернуться на родину и работать детским тренером. Первая его должность – директор каратауского ДЮСШ № 1. Одновременно он выступал за местный «Фосфорит».

Также Бахыт Сарыбаев получил приглашение выступать за кзыл-ординскую «Орбиту». Эта команда играла в восьмой зоне Второй лиги первенства СССР. Но пробыл там он всего год.

Однажды его пригласили на разговор. На проводе – генеральный директор АО «Каратау» Анатолий Шеин. Он сразу сказал: «Слышал о вас. Нам нужны спортивные организаторы. Может, вернетесь домой?» Сердце паренька подсказывало: ему необходимо принять это предложение. Во-первых, замучили травмы. Во-вторых, давно мечтал свои знания применить на практике. Тем более что соседний с Каратау город Жанатас, а эти два населенных пунк­та тесно связаны производством между собой, получает статус Всесоюзной ударной комсомольской стройки.

При непосредственном участии Бахыта Сарыбаева здесь создается футбольная команда, позже ставшая не только чемпионом области, но и бронзовым призером Кубка миллионов среди коллективов физической культуры СССР. Была организована спортшкола «Фосфорит», которая культивировала несколько олимпийских дисциплин. Всего там занимались 800 юношей и девушек. И не просто занимались, но и привозили медали с различных состязаний. Например, Андрей Головко стал чемпионом мира среди юношей по велоспорту.

Загорались и новые футбольные звез­дочки. Достаточно вспомнить братьев Яровенко – Владимира и Евгения. Младший стал олимпийским чемпионом 1988 года. Владимир много лет играл за «Фосфорит». Путевку в большой футбол получили известные в республике футболисты Александр Яковенко, Александр Шмариков, Анатолий Бельский, игравший за «Кайрат». Все они учились футбольному мастерству у Сарыбаева, как и назначенный на днях главным тренером «Каспия» Константин Горовенко.

Кстати, Бахыт Сарыбаев подготовил и снайпера сборной РК по футзалу, бронзового призера чемпионата Европы Серика Жаманкулова. Мальчишкой пришел он к нему. Старший брат Серика скажет Бахе: «Ага, сделайте из него футболиста». Серик оказался настырным – очень любил забивать голы. Он не раз становился бомбардиром многих турниров.

Все они тренировались на стадионе, построенном методом народной стройки. Объект был сдан в эксплуатацию в 1982 году, но после развала Союза пришел в упадок. И сегодня Бахыт Аскарович с сожалением рассказывает о том, что некогда одна из лучших арен области сегодня никому не нужна.

Кстати, на юбилее известный футбольный арбитр – ученик Сарыбаева Багдат Абдуллаев скажет: «Если бы не вы, такая участь постигла бы и стадион в городе Каратау». И он прав. В те суровые девяностые людям было не до спорта.

В тесноте, да не в обиде

Однажды к Сарыбаеву – он уже работал в Каратау – пришел аким города и сказал: «Выкупи спортивную арену. А то люди растащат сиденья, разберут по кирпичику строения, имеющиеся здесь». И Бахыт за чисто символическую цену становится обладателем спортивного объекта. Правда, через шесть лет, когда городу стало легче в экономичес­ком плане, он передал объект акимату.

«Содержать арену, – рассказывает он, – денег не было. Спасибо общественности, ребятам, которые занимались здесь, – мы сохранили стадион. Сами сторожили, сами ухаживали за полем, делали ремонт. И никому не позволяли портить имущество».

Иногда хозяину предлагали устроить на территории арены базар или скотобазу. Но Сарыбаев и его сподвижники в лице Мадиярбека Орынбекова, Мейрама Нурмухамедова, Бахтана Шапобаева и других выдержали натиск тех, кто думает только об обогащении и наживе.

Стали организовывать турниры с приглашением мастеров кожаного мяча. Здесь играли знаменитые мастера футбола: Эдуард Стрельцов, Игорь Нетто, Анзор Кавазашвили, Владимир Пономарев, Александр Прохоров, Тимур Сегизбаев, Диас Омаров, Михаил Гурман, Берик Аргинбаев и многие другие.

За плечами Бахыта Аскаровича множество организованных турниров. Многим его воспитанникам запомнилась поездка в Алматы в середине 90-х годов прошлого века. Поехали туда за свой счет. Повезли с собой рис, муку и даже картошку прихватили. Приехали к сестре классного руководителя Бахыта Сарыбаева – Надежде Иосифовне Кубышкиной. И разметили в трехкомнатной квартире почти 40 человек (три команды разного возраста). Там и спали, и ели. А утром уезжали на игры. Одна команда стала тогда призером.

Вспоминается, как не смогли уехать из Алматы с другого турнира – не оказалось билетов. Тренер обратился к земляку Абдикапару Исаеву, работнику вагонной службы алматинской железной дороги. И тот организовал прицепной вагон. Таким вот авторитетом пользовался и пользуется Бахыт Аскарович.

Проводил детские турниры Бахыт Сарыбаев и в родном Каратау. В 90-е годы разместить приехавших на соревнования не было денег. И Сарыбаев вместе с женой Галией принимал детей дома. Футболисты спали вповалку, укрываясь собранными по всему дому одеялами.

Уложив гостей, супруги почти до утра чистили картошку, чтобы накормить футболистов завтраком… Однажды на турнир приехало 15 команд. Из них половина из соседних республик – Кыргызстана и Узбекистана. Бросили клич каратаусцам и смогли разместить всех.

«В год у нас проходит более десяти турниров, – рассказывает ветеран. – В Каратау ежегодно разыгрывается Кубок Евгения Яровенко, проходят турниры памяти Динмухамеда Конаева, нашего земляка Шарипа Омарова, Тимура Сегизбаева, Сеильды Байшакова, Анатолия Шеина, разыгрываются призы Героя Советского Союза Ефима Субботина и другие. Они требуют затрат. Спасибо моим воспитанникам. Помогают…»