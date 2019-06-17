Бахыт Султанов стал министром торговли и интеграции РК
Президент РК подписал указ о назначении Бахыта Султанова министром торговли и интеграции Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Назначить Султанова Бахыта Турлыхановича министром торговли и интеграции Республики Казахстан", - говорится в указе №18 от 17 июня 2019 года.
Премьер-министр РК Аскар Мамин представил коллективу нового Министерства торговли и интеграции РК назначенного Указом Главы государства руководителя — Бахыта Султанова, проинформировали в пресс-службе Премьера.
Фото с сайта primeminister.kz
В ходе представления Аскар Мамин отметил многолетний опыт работы Бахыта Султанова на руководящих должностях. Он возглавлял министерства экономики и бюджетного планирования, финансов. В различные годы работал заместителем Премьер-министра, помощником Президента, заместителем Руководителя Администрации Президента. До недавнего времени занимал должность акима Нур-Султана.
"У Султанова Бахыта Турлыхановича имеется необходимый опыт для организации работы нового государственного органа и качественного выполнения поставленных задач", — отметил Мамин.
Премьер-министр РК выразил уверенность, что Бахыт Султанов оправдает высокое доверие Главы государства и обеспечит качественное выполнение важных задач, поставленных перед новым Министерством.
Министерству торговли и интеграции РК переданы функции в области внутренней и внешней торговой политики, координации и продвижения экспорта, технического регулирования и стандартизации.