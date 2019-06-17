Кадровые назначения
Бахыт Султанов стал министром торговли и интеграции РК
Президент РК подписал указ о назначении Бахыта Султанова министром торговли и интеграции Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Назначить Султанова Бахыта Турлыхановича министром торговли и интеграции Республики Казахстан", - говорится в указе №18 от 17 июня 2019 года.

Премьер-министр РК Аскар Мамин представил коллективу нового Министерства торговли и интеграции РК назначенного Указом Главы государства руководителя — Бахыта Султанова, проинформировали в пресс-службе Премьера.


Фото с сайта primeminister.kz

В ходе представления Аскар Мамин отметил многолетний опыт работы Бахыта Султанова на руководящих должностях. Он возглавлял министерства экономики и бюджетного планирования, финансов. В различные годы работал заместителем Премьер-министра, помощником Президента, заместителем Руководителя Администрации Президента. До недавнего времени занимал должность акима Нур-Султана.

"У Султанова Бахыта Турлыхановича имеется необходимый опыт для организации работы нового государственного органа и качественного выполнения поставленных задач", — отметил Мамин.

Премьер-министр РК выразил уверенность, что Бахыт Султанов оправдает высокое доверие Главы государства и обеспечит качественное выполнение важных задач, поставленных перед новым Министерством.

Министерству торговли и интеграции РК переданы функции в области внутренней и внешней торговой политики, координации и продвижения экспорта, технического регулирования и стандартизации.

Популярное

Все
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Какие места занимают казахстанские боксеры в обновленном рейтинге The Ring
В каком состоянии находится "Қазақстан темір жолы"
Право было одно – работать до изнеможения
"Сталинские" времена в отрывках статей из казахстанской печати
Прерванный полет
Сердце Халиды
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
За взятку – под стражу
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Завершена аккредитация наблюдателей
Тот день, что год кормит…
Ливень, авария и протесты
Cтена скорби
Сквозь струны столетий
Барымтачей – на нары
В начале всего – слово
Звуки марша раздаются
Эпичный финал
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Более 20 человек застрелены в начальной школе в США
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
Текущий курс тенге реальный – министр нацэкономики
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Реформы в Казахстане создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Смаилов
"Народный конгресс Казахстана" готовится стать политической партией
Мангистаусцы, заявившие о фактах коррупции, разбогатели на сотни тысяч тенге
Отключение безналичной оплаты, вода по 300 тенге и фастфуд – глава МОН высказался о школьных столовых
Каким был туранский тигр, которого уже нет на планете
Некоторые нормы, предложенные для внесения в Конституцию РК, ранее уже действовали
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Кадровые назначения
Стало известно, кто займет место Дариги Назарбаевой в Мажил…
Кадровые назначения
Освобожден от должности вице-министр национальной экономики…
Кадровые назначения
Крупные кадровые перестановки провел Токаев
Кадровые назначения
Ряд кадровых назначений произвел Президент Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]