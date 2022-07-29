Бахытбек Есентаев вышел на свободу досрочно

Бывший муж известного казахстанского продюсера и актрисы Баян Алагузовой Бахытбек Есентаев вышел на свободу. Об его освобождении в сторис Instagram рассказала его сестра Нагима Есентаева, сообщает Kazpravda.kz.

Нагима Есентаева отметила, что её брата у ворот колонии встречали родные и друзья.

Напомним, 12 июля Капшагайский городской суд удовлетворил просьбу Бахытбека Есентаева об условно-досрочном освобождении. В суде сообщили, что Есентаев осознал "общественную опасность совершенного преступления и раскаивается в содеянном".

10 июня 2016 года известный продюсер, актриса, телеведущая Баян Есентаева была госпитализирована с ножевыми ранениями и побоями. Её супруг Бахытбек Есентаев, подозреваемый в преступлении, был взят под арест.

3 ноября 2016 года суд приговорил его к девяти годам лишения свободы.