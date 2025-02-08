Баланс интересов бизнеса, государства и граждан

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Берик Бейсенгалиев, депутат Мажилиса Парламента РК

Глава государства обозначил четкую позицию: ставка НДС должна быть дифференцированной. Это решение получило положительный отклик как среди предпринимателей, так и в экспертном сообществе. Такой подход позволит выстроить сбалансированную налоговую систему, которая будет, с одной стороны, способствовать экономическому росту и развитию бизнеса, с другой – обеспечит социальную стабильность. Более низкие ставки должны применяться для социально значимых и приоритетных отраслей, более высокие – для сверхдоходных сфер.

фото из архива "КП"

Что изменится?

Снижение НДС на социально значимые товары и услуги – продукты питания, лекарства, медицинское обслуживание и образование должны оставаться доступными для населения. Повышенный НДС на предметы роскоши и вредные товары – алкоголь, табак, газированные напитки, пластиковая упаковка могут облагаться более высокой ставкой, что поможет регулировать их потребление. Благоприятные условия для бизнеса и производства – справедливая налоговая система создаст комфортные условия для предпринимателей, позволит им работать в легальном поле, создавать рабочие места и развивать экономику.

Почему это важно?

Ранее обсуждавшееся предложение о повышении НДС до 20% вызвало обоснованные опасения: резкий рост цен и инфляция, что неминуемо скажется на покупательной способности граждан, расширение теневой экономики, что приведет к снижению налоговых поступлений в бюджет, дополнительная нагрузка на бизнес, которая может привести к закрытию предприятий и сокращению рабочих мест.

Глава государства четко дал понять: простое повышение НДС – не выход. Подход должен быть гибким, экономически обоснованным и учитывать интересы всех сторон.

Накануне на пленарном заседании Мажилиса я выступил с депутатским запросом на имя Премьер-министра, в котором озвучил ряд ключевых предложений по оптимизации бюджетных расходов, в частности, усиление контроля за эффективным использованием государственных средств, исключение нецелевых и избыточных трат. Также была высказана необходимость вывода бизнеса из тени в контексте борьбы с неофициальными расчетами и серыми схемами, которые, по разным оценкам, составляют до трети экономики.

Кроме того, важна поддержка реального сектора – инвестиции в промышленность, сельское хозяйство и производство с высокой добавленной стоимостью, а также совершенствование налогового администрирования, устранение коррупционных схем, усиление контроля за уклонением от налогов.

Прозрачность и консенсус – основа налоговой реформы. Глава государства поручил Правительству разработать систему дифференцированного НДС на основе точных расчетов и учета мнений бизнеса, экспертов и граждан. Принцип разумного налогообложения – налоги должны взиматься в таких пределах, чтобы экономика могла их выдержать без ущерба для бизнеса и граждан.

Решения, принимаемые сегодня, определят будущее страны. Мы продолжим добиваться сбалансированного, справедливого и прозрачного налогового регулирования, которое обеспечит устойчивый рост и благосостоя­ние граждан.

Также хочу добавить, что предложение Правительства по НДС поступит на рассмотрение рабочей группы по новому Налоговому кодексу. В ее состав входят более 300 специалистов: депутаты, представители всех отраслей экономики, бизнеса, эксперты, налоговые консультанты, ассоциа­ции и другие заинтересованные стороны. Мы детально изучим все предложения Правительства не только с точки зрения наполнения бюджета, но в первую очередь – с учетом интересов конечного потребителя, населения и предпринимательства. Это соответствует поручению Главы государства, который вчера на встрече с представителями отечественного бизнеса подчеркнул важность выработки сбалансированного решения. Налоговая реформа должна быть продуманной, справедливой и выгодной для всех.

#налоги #ставка #НДС

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