Баланс интересов бизнеса, государства и граждан
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Берик Бейсенгалиев, депутат Мажилиса Парламента РК
Глава государства обозначил четкую позицию: ставка НДС должна быть дифференцированной. Это решение получило положительный отклик как среди предпринимателей, так и в экспертном сообществе. Такой подход позволит выстроить сбалансированную налоговую систему, которая будет, с одной стороны, способствовать экономическому росту и развитию бизнеса, с другой – обеспечит социальную стабильность. Более низкие ставки должны применяться для социально значимых и приоритетных отраслей, более высокие – для сверхдоходных сфер.