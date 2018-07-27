Банальность

Колонка обозревателей
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Валентина Фиронова
В столице немало прекрасных мест, где можно посмотреть новые фильмы, но ходить в кинозалы, честно говоря, не хочется. Безостановочный хруст попкорна, лопающиеся шары жевательной резинки, шуршание пакетов со съестным… Непередаваемые ощущения! Однажды даже довелось увидеть молодого человека, закинувшего ноги на спинку сиденья перед ним. Ему так удобно!

В подобных ситуациях, честно говоря, я впадаю в ступор. Возникает чисто гамлетовский вопрос: «Делать замечание или нет?» Скорее всего, да! Но деликатно и по-доброму. Иначе невежа никогда не поймет, что ведет себя некорректно.

Увы и ах, но большинство киноманов с попкорном и напитками – далеко не подростки. Нередко это взрослые тети и дяди. И потому нет уверенности в том, что они просто так сами завтра начнут вести себя уважительно по отношению к другим. Такие люди, как правило, не догадываются о том, что неприятны. А ведь главный принцип этикета отнюдь не в том, чтобы знать, как выглядят вилка для рыбы и ложка для авокадо. Главный принцип этой так необходимой обществу науки в том, чтобы быть человеком, который не доставляет неудобств другим.
Да ладно кино! Если фильм интересный, можно и забыть о бестактном соседе. Куда тяжелее слушать серьезную музыку или смотреть интересный спектакль рядом с шуршалкой или мигалкой.

…Партер театра. Вот-вот нач­нется балетное представление. Рядом – женщина лет сорока в джинсах и футболке. В руках смарт­фон, от которого она не отрывает взгляда. Начинается спектакль, играет оркестр. Мадам на сцену даже не реагирует. Все интерес­ное – в телефоне. Она убирает его только тогда, когда зал начинает аплодировать. Встрепенувшись, она начинает щелкать артис­тов. И в этот момент у рядом сидящей дамы не выдерживают нервы. «Прекратите!» – гневно шепчет она. После антракта, к удовлетворению многих, женщина со смартфоном не вернулась. И можно было снова наслаждаться виртуозным исполнением.

Почему запрещают пользоваться мобильным телефоном? Ведь это не только про то, что нельзя во время концерта кому-либо звонить или отвечать. Жевать конфеты, шурша фантиком, тоже моветон. Во время антракта невежливо по отношению ко всем остальным подолгу сидеть за столиком. Количество столов ограничено и время антракта тоже. Потому буфет в театре не для посиделок. Выпил кофе или бокал игристого, съел бутерброд или пирожное – освободи место другим.

К слову, был такой австрийский композитор и дирижер Густав Малер, который на рубеже XIX–XX веков возглавлял Венскую оперу. Он в свое время совершил революцию в оперном мире. До этого в опере пили и ели, играли в карты. А на сцене в это время, например, «Дон Жуан» Моцарта. И все это при включенном свете. Малер начал свет приглушать, а пить и есть запретил вовсе. И правильно. Это можно сделать в любом кафе. Но опера нам не кафе. И концертный зал тоже.

Общественный транспорт с точки зрения этикета – тоже, надо признать, катастрофа. Никакой тебе дистанции, сплошной дискомфорт. Потому-то и важно соблюдать такт и деликатность.
Уступать место молча, с выражением лица, как будто ты делаешь одолжение, некрасиво. Человек с хорошим воспитанием обязательно доброжелательно обратится: «Садитесь, пожалуйста!»
Чтобы соблюсти правила этикета в общественном транспорте, никакой особенной ловкости или физической подготовки не требуется. Сделай так, чтобы окружаю­щим было комфортно, и все. В автобус первыми пропускают людей золотого возраста, женщин и пассажиров с детьми. Своей даме хорошо бы помочь, поддержав ее за локоть. У посторонней, перед тем как проявить галантность, необходимо поинтересоваться: «Вам помочь?» Все-таки это тактильный контакт, и далеко не все хотят, чтобы до них дотрагивались незнакомые люди.

«Какая банальность!» – воскликнет кто-то, прочитав эту колонку. Банальность! Согласна. Одно непонятно, почему эти прописные истины так трудно усвоить?
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