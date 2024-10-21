Родники моего детства

Каждое лето меня, школьника, на каникулы отправляли к бабушке в деревню, в Башкирию. И в конце лета мама приезжала меня забирать. Рядом с ней была моя младшая сестра.

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Мама, погостив пару дней, собиралась с нами обратно, в Шевченко (ныне-Актау). Утром на мотоцикле с люлькой дядя, младший брат моей матери, отвозил нас в город. В один из таких отъездов дядя свернул с дороги куда-то в поле.

- Ты куда, Жаксыгали? - обеспокоено спросила мама своего младшего брата, сидя в люльке с дочкой. Я же прижимался к дядиной спине и ветер холодил мою незащищенную голову.

- ⁠Сейчас, Марьям! Кое-что покажу! - весело кричал дядя.

Через короткое время мы подъехали к небольшому холму.

- Родник! - радостно закричала моя мама. И вместе с маленькой дочкой побежала к маленькому журчащему источнику воды.

- ⁠Да! Родник! Я летом его нашёл, когда коров пас! - радостно объяснял дядя, - сам расчистил, огородил, чтобы скот не потоптал, отвёл ручеек подальше, прокопал маленький канал.

Я маленький мальчик смотрел на мою взрослую маму и на моего большого дядю. И не мог понять, чему тут радоваться. У нас дома из крана любая вода течёт. А эти уже большие сестра и брат радостно черпали ладонями воду, пили, умывали свои счастливые лица.

Тогда не было пластиковых бутылок. Поэтому мама с сожалением покидала маленький родничок, огорчаясь, что не может захватить с собой в город эту воду, бьющуюся из-под земли.

С возрастом я осознал, что значит для кочевников, степняков найти родник - источник жизни для всех.

Мамы нет на этом свете уже 18 лет, дядя переехал в город, стал известным адвокатом. И я часто вспоминаю, как мама, обнимая нас с сестрёнкой, приговаривала:

- Родники моей души…