Родники моего детства

Каждое лето меня, школьника, на каникулы отправляли к бабушке в деревню, в Башкирию. И в конце лета мама приезжала меня забирать. Рядом с ней была моя младшая сестра.
Мама, погостив пару дней, собиралась с нами обратно, в Шевченко (ныне-Актау). Утром на мотоцикле с люлькой дядя, младший брат моей матери, отвозил нас в город. В один из таких отъездов дядя свернул с дороги куда-то в поле.
- Ты куда, Жаксыгали? - обеспокоено спросила мама своего младшего брата, сидя в люльке с дочкой. Я же прижимался к дядиной спине и ветер холодил мою незащищенную голову.
- Сейчас, Марьям! Кое-что покажу! - весело кричал дядя.
Через короткое время мы подъехали к небольшому холму.
- Родник! - радостно закричала моя мама. И вместе с маленькой дочкой побежала к маленькому журчащему источнику воды.
- Да! Родник! Я летом его нашёл, когда коров пас! - радостно объяснял дядя, - сам расчистил, огородил, чтобы скот не потоптал, отвёл ручеек подальше, прокопал маленький канал.
Я маленький мальчик смотрел на мою взрослую маму и на моего большого дядю. И не мог понять, чему тут радоваться. У нас дома из крана любая вода течёт. А эти уже большие сестра и брат радостно черпали ладонями воду, пили, умывали свои счастливые лица.
Тогда не было пластиковых бутылок. Поэтому мама с сожалением покидала маленький родничок, огорчаясь, что не может захватить с собой в город эту воду, бьющуюся из-под земли.
С возрастом я осознал, что значит для кочевников, степняков найти родник - источник жизни для всех.
Мамы нет на этом свете уже 18 лет, дядя переехал в город, стал известным адвокатом. И я часто вспоминаю, как мама, обнимая нас с сестрёнкой, приговаривала:
- Родники моей души…Все колонки автора