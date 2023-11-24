Банки и МФО смогут обмениваться данными с кредитным бюро в онлайн-режиме

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Как отмечено в пояснительной записке к документу, нововведение необходимо для минимизации рисков мошенничества при кредитовании.

Так, проект предусматривает предоставление банками и микрофинансовыми организациями в кредитное бюро сведений о поданных клиентами заявках на получение кредита в режиме реального времени.

В свою очередь, кредитное бюро будет предоставлять информацию отчета о заявках клиента на получение кредита в режиме реального времени.

Отмечается, что новый механизм минимизирует риск мошенничества и позволит выявлять мнимый шоппинг или другую незаконную деятельность.

Обсуждение проекта на портале «Открытые НПА» продлится до 7 декабря.