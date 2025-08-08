Нынешний год в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий. Это не просто формальное признание труда тех, кто строит, прокладывает, собирает и созидает – это реальный шанс для страны обратить внимание на людей, чьими руками буквально возводится современный городской облик. Один из таких героев — машинист башенного крана из Тараза Марат Мурбеков, с которым побеседовала корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Его жизнь — как кран, поднимающий грузы на большую высоту. Только в случае с Маратом поднимается не только бетон и арматура — на высоту поднимается человеческое достоинство, труд, ответственность и семейная гордость.

Начало пути

Родился Марат в Джамбуле. Отец всю жизнь проработал водителем, сейчас на пенсии. Мать умерла, когда Марат был совсем маленьким. Воспитанием занимались отец и бабушка, которые были строгими, но справедливыми. Уже тогда в Марате стали закладываться такие качества, как ответственность, аккуратность и трудолюбие. С ранних лет мальчик знал, что полагаться можно только на себя и свою работу.

«Мама у меня рано ушла. А папа, он никогда не жаловался. Работал с утра до вечера, возил грузы, кормил нас. Такому трудолюбию и я научился», — вспоминает он.

После школы Марат отправился в армию — в строительные войска. Именно там, в Крыму, в городе Алушта, он впервые и увидел башенный кран не просто как механизм, а как судьбу. Ему предложили выбрать между несколькими специальностями: автокрановщик, бетонщик, крановщик. Он выбрал башенный кран.

«Почему крановщик? Наверное, потому что всегда мечтал стать летчиком. Высота меня манила. А тут — почти как летаешь, только на месте», — улыбается он.

Высоко сижу, далеко гляжу

Вернувшись из армии, Марат устроился работать по специальности в родном городе. С 1984 года он за штурвалом башенного крана. С перерывами, с переменами мест, но все равно возвращался в кабину. За годы работы он построил десятки жилых домов, школ, торговых центров.

Сегодня он трудится в одной из частных строительных компаний. Сейчас его объект — это большой жилой комплекс. У Марата — современный кран с цифровым управлением, метеодатчиками и экранами. Видно всё — высоту, угол стрелы, вес груза, направление ветра.

«Раньше — все на глаз. Смотришь — ветер, не ветер. А сейчас техника помогает. Но все равно — глаза, внимание, чувство баланса — это твое, живое», — рассказывает крановщик.

Рабочий день начинается рано: обход, осмотр крана, инструктаж по технике безопасности. Далее — десятки подъемов и спусков груза, координация с рабочими внизу.

«Груз висит прямо над людьми, ошибиться нельзя. Надо видеть все вокруг, на 360 градусов. Ответственность — как у хирурга», — говорит Марат.

Семья и династия

Марат — отец троих детей. Со своей супругой познакомился случайно — на улице. Увидел, понравилась, подошел, пригласил на свидание.

«Как познакомились — уже не вспомню. Зато помню, что она всегда была рядом со мной и в горести, и в радости», — улыбается он.

Супруга сегодня не работает, ведет домашнее хозяйство. Все дети взрослые. Старший сын пошел по стопам отца — тоже стал машинистом крана. В начале работал с отцом, позже перешел в другую компанию.

«Я сам его обучил, с 16 лет начал водить на работу, показывал, рассказывал. Сейчас сын умеет работать на всех кранах — не пропадет», — с гордостью рассказывает Марат.

Дочка — медик, работает в онкологической лаборатории. Младшая — студентка химического колледжа, заканчивает обучение. Все дети — на грантах, образование получили своими силами.

«Сами поступили, сами учились. Мы просто поддерживали», — говорит отец.

О профессии

Профессия машиниста башенного крана требует не только точности, но и физического, и психологического здоровья. Долгое пребывание на высоте, концентрация, изоляция — все это сказывается.

«Глаза устают. Давление повышается. Красные глаза — это нормально. Обязательно нужно проверяться у офтальмолога. А так — привык уже», — признается Марат.

Современные краны облегчили труд: есть датчики, камеры, цифровые экраны. Но риски остались. При сильном ветре, снегопаде, тумане — работа останавливается.

«Если я остановился — все останавливаются. Безопасность — прежде всего», — говорит он.

Однако несмотря на все сложности, Марат по-настоящему любит свою профессию.

«Мне нравится моя работа, привык. Я знаю — я строю. Люди будут здесь жить, дети — расти. Это же не просто бетон. Это будущее», — говорит он.

О будущем

На вопрос, что нужно изменить в подходе к рабочим специальностям, Марат отвечает четко.

«Нужно заинтересовать молодежь. Раньше, в Советском Союзе, специалистам рабочих профессий давали жилье, обеспечивали. Сейчас — только ипотека. Если бы строителям снова стали давать квартиры — многие бы пошли в эту специальность. Зарплата тоже важна. И, конечно, хотелось бы, чтобы обучали. Сейчас мало где готовят крановщиков, а ведь это важная профессия», - поделился собеседник.

Он также отмечает, что многие боятся идти в такие профессии из-за риска и отсутствия страховки.

«Никто не страхует, а работа — опасная. Тут тоже надо порядок навести», — добавляет он.

Марат Мурбеков не медийная звезда. Он человек, который каждый день поднимается в кабину на десятки метров, чтобы перевести сотни тонн груза. Он строил и строит города, воспитал троих детей, передал свой многолетний опыт сыну. Он — лицо рабочих профессий Казахстана.

В Год рабочих профессий такие истории важны. Они напоминают, что за каждой стеной, каждым окном и каждой крышей стоит чей-то труд — труд простого человека, который очень хорошо умеет делать свое дело.