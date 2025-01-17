Байменов озвучил президенту ряд предложений по госуправлению и профилактике коррупции

Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В ходе беседы были обсуждены тенденции и доктрины развития государственного управления в мире

Фото: пресс-служба президента РК

Президент принял председателя Управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алихана Байменова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Руководитель Астанинского хаба государственной службы высказал ряд предложений по вопросам повышения эффективности сферы государственного управления, профилактики коррупции и расширения компетенций местных органов исполнительной власти.

Алихан Байменов также отметил, что V Всемирные игры кочевников способствовали популяризации национальной игры – тогызкумалака.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Астанинский хаб государственной службы оказывает постоянную экспертную поддержку проводимым в стране реформам. Президент поручил тесно сотрудничать с соответствующими государственными органами по высказанным предложениям.

 

#политика #Токаев #госслужба #коррупция #Байменов

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