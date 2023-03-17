Бегом навстречу Наурызу

В забеге приняли участие около 500 человек, среди которых спорт­смены, физкультурники, люди старшего поколения, молодежь, подростки и дети. Марафон прошел под девизом «Спорт – залог здоровья».

66-летний спортсмен-ветеран из Туркестана Марат Божбанбаев отметил, что такие спортивные мероприятия очень полезны для здоровья, они культивируют занятия физкультурой и здоровый образ жизни. А еще аксакал считает, что совместные забеги работают на сплочение людей разных поколений, тем более что победителей организаторы определяли в разных возрастных категориях.

Так, в праздничном забеге среди молодежи до 35 лет золотую медаль завоевал Ардашер ­Захадинов, серебряная досталась Акниету Абдурасилулы, а бронзовая – Ердаулету Абенову. Также среди мужчин старше 35 лет золотую медаль завоевал Еркин Жадырисов, второе место занял Марат Нурмаханов, а третье – Ертай Камбаров.

Среди девушек до 35 лет победительницей стала Гульнара Искакова, «серебро» досталось Ксении Самсоновой, а бронзовую медаль завоевала Диана Сейтенова. Малика Есжанова, ставшая победительницей среди участников старше 35 лет, поразила публику своей скоростью. Серебряная медаль в этой возрастной категории досталась Фаризе Мусаевой, а бронзовая – Гульшаре Акимбековой. Победителей и призеров поздравил заместитель акима Туркестанской области Бейсен Тажибаев, вручив лучшим участникам турнира медали и грамоты.