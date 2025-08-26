На особом контроле - энергоисточники городов Риддер, Кентау, Экибастуз и Актау

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании Правительства внимание уделено ходу подготовки к отопительному сезону в регионах. Заслушаны доклады акимов ряда областей страны, сообщает Kazpravda.kz

Премьер-министр подчеркнул, что в некоторых областях отмечается недостаточная работа Региональных штабов по подготовке к зиме.

«Поручаю возобновить работу региональных штабов по прохождению отопительного сезона. Надо регулярно инспектировать работу энергоисточников и сетей. Отопительный сезон должен начаться в строго установленные сроки с учетом погодных условий», – отметил Олжас Бектенов.

На особый контроль необходимо взять энергоисточники городов Риддер, Кентау, Экибастуз и Актау, подчеркнул он.

Премьер-министр поручил Министерству энергетики совместно с акиматами регионов обеспечить своевременное завершение ремонтных работ на теплоисточниках и теплосетях. Поставлена задача до 1 сентября утвердить график поставки социального мазута в регионы.

Министерству энергетики совместно с КТЖ и акиматам регионов необходимо принять меры по своевременной поставке угля и мазута на энергообъекты согласно утвержденному графику и объемам, также установить контроль за обеспечением углем населения.

Министерству промышленности и строительства, акиматам регионов поручено до 1 сентября обеспечить полную готовность объектов образования, до 15 октября – объектов здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и жилого фонда.

Министерствам просвещения, науки и высшего образования, здравоохранения дано поручение также взять этот вопрос на контроль.