Бектенов поручил возобновить региональные штабы по отопительному сезону

Энергетика,Правительство
104

На особом контроле - энергоисточники городов Риддер, Кентау, Экибастуз и Актау

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании Правительства внимание уделено ходу подготовки к отопительному сезону в регионах. Заслушаны доклады акимов ряда областей страны, сообщает Kazpravda.kz

Премьер-министр подчеркнул, что в некоторых областях отмечается недостаточная работа Региональных штабов по подготовке к зиме.

«Поручаю возобновить работу региональных штабов по прохождению отопительного сезона. Надо регулярно инспектировать работу энергоисточников и сетей. Отопительный сезон должен начаться в строго установленные сроки с учетом погодных условий», – отметил Олжас Бектенов.

На особый контроль необходимо взять энергоисточники городов Риддер, Кентау, Экибастуз и Актау, подчеркнул он.

Премьер-министр поручил Министерству энергетики совместно с акиматами регионов обеспечить своевременное завершение ремонтных работ на теплоисточниках и теплосетях. Поставлена задача до 1 сентября утвердить график поставки социального мазута в регионы.

Министерству энергетики совместно с КТЖ и акиматам регионов необходимо принять меры по своевременной поставке угля и мазута на энергообъекты согласно утвержденному графику и объемам, также установить контроль за обеспечением углем населения.

Министерству промышленности и строительства, акиматам регионов поручено до 1 сентября обеспечить полную готовность объектов образования, до 15 октября – объектов здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и жилого фонда.

Министерствам просвещения, науки и высшего образования, здравоохранения дано поручение также взять этот вопрос на контроль.

 

#регионы #отопление #штабы

Популярное

Все
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Страна наращивает экспортный потенциал в новой глобальной реальности
Центральной таможенной лаборатории Казахстана – 30 лет
Коммунальный сектор как долгосрочная инвестиция
В погоне за «зайцами»
Стали ездить по правилам
Анна Данилина побеждает в США
В селе открылся «Қамқорлық»
Прочная основа, большие перспективы
Впервые в стране
Как использовать потенциал искусственного интеллекта
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 25 августа 2025 года № 75-НП
В Уральске наградили лауреатов регионального этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы-2025»
Диалог во имя мира и процветания
Африканские турниры
Школа под наблюдением и заботой
Необходимые решения будут приняты
Запрос на справедливость и равенство – основа зрелой демократии
Документ, воплощающий общечеловеческие ценности
От ресурсосбережения до масштабной модернизации
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Уборка идет полным ходом
Как Казахстан готовится к революции в производстве авиатоплива
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Арину разгромила, а Иге уступила
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Нашим палуанам не было равных
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Сократить закупки из одного источника в «Самрук-Казына»: АЗРК сделало заявление
Два жилых массива полностью обеспечены газом
В поселке открылась новая школа
Создано спецподразделение по внедрению ИИ
Олжас Бектенов поручил ускорить работу по реконструкции ж/д вокзалов
Казахстанцам вернут почти 1,6 млрд тенге за отопление
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн

Читайте также

Акимам поручено лично оценивать готовность энергопредприяти…
Минэнерго утвердило график поставки «социального» мазута
Правительство одобрило проект бюджета на предстоящий трехле…
29 проектов в энергогенерации: Казахстан увеличит мощность …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]