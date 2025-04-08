Бектенов провел встречу с главами делегаций ОТГ

Международное сотрудничество,Здравоохранение
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Обсуждены планы по расширению взаимодействия Казахстана с Организацией

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с министрами здравоохранения стран Организации Тюркских государств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Участие приняли: министр Азербайджанской Республики – Теймур Мусаев, Кыргызской Республики – Эркин Чечейбаев, Турецкой Республики – Кемаль Мемишоглу, Республики Узбекистан – Асилбек Худаяров, заместитель Государственного секретаря внутренних дел Венгерской Республики – Юдит Бидло, генеральный секретарь Организации Тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Обсуждены планы по расширению взаимодействия Казахстана с Организацией, включая обмен опытом и трансфер современных медицинских технологий, рассмотрены предложения по развитию здравоохранения Казахстана и других стран-партнеров.

Внимание в ходе встречи было уделено важности консолидации усилий государств-участников ОТГ в ответ на глобальные вызовы в сфере здравоохранения. Премьер-министр подчеркнул, что только скоординированные действия и тесное партнерство позволяют эффективно реагировать на масштабные угрозы здоровью населения.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам повышения качества и доступности медицинской помощи. В настоящее время мы активно модернизируем систему здравоохранения: улучшаем инфраструктуру, строим многопрофильные клиники, оснащаем их современным оборудованием и одновременно укрепляем фармацевтическую отрасль. В наших усилиях существенную поддержку оказывает Всемирная организация здравоохранения. Результатом совместной планомерной работы, в том числе посредством технической и экспертной поддержки, стало снижение показателей заболеваемости населения болезнями органов дыхания, системы кровообращения и смертности. Мы готовы делиться своим опытом и заинтересованы в трансфере современных медицинских технологий и внедрении лучших практик», — отметил Олжас Бектенов.

В ходе выступлений министры здравоохранения стран-партнеров отметили достижения Казахстана в области улучшения качества оказания медицинской помощи. Предметом укрепления сотрудничества в предстоящие два года названы развитие ПМСП, оказание медицинской помощи в условиях ЧС, борьба с туберкулезом и иными заболеваниями, кооперация в фармакологии, в частности с соответствующими госорганами Венгрии, развитие водной гигиены и др.

Взаимодействие с Всемирной организацией здравоохранения осуществляется в рамках реализации двухгодичных соглашений о сотрудничестве между Европейским Региональным Бюро ВОЗ и Министерством здравоохранения Республики Казахстан. На 2024–2025 годы сторонами определены ключевые направления совместной работы, в том числе обеспечение всеобщего охвата медицинскими услугами, готовность к чрезвычайным ситуациям, профилактика неинфекционных заболеваний и внедрение подхода «Единое здоровье».

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в ходе встречи отметил достижения Казахстана по снижению преждевременной смертности от хронических неинфекционных заболеваний благодаря широкому комплексу мер профилактики. Также озвучены планы по наращиванию сотрудничества в области развития ПМСП.

«Казахстан – это одна из десяти стран в мире, где мы смогли добиться снижения преждевременной смертности от хронических неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, онкологические и другие. Огромное влияние оказали те меры, которые Казахстан принимает в области профилактики: запрещены вейпы, проводится строгая политика в отношении алкоголя, реализуется программа по вакцинации от вируса папилломы человека. Сегодня мы говорим о второй фазе нашего сотрудничества, которая будет включать в себя открытие Академии по первичной медико-санитарной помощи, где молодые специалисты из Казахстана пройдут обучение и станут ведущими специалистами по современной системе оказания услуг на уровне ПМСП», — подчеркнул Ханс Клюге.

Казахстан как родина двух глобальных деклараций ВОЗ по ПМСП (Алма-Атинской,1978 г. и Астанинской, 2018 г.) активно внедряет и реализует принципы доступной и качественной первичной помощи. В стране получила развитие сестринская практика с фокусом на самостоятельный прием пациентов, запущены новые виды скринингов для раннего выявления рака, сердечно-сосудистых заболеваний, развиваются Центры компетенции по кардиологии, онкологии, эндокринологии.

По итогам 2024 года инвестиции в сферу здравоохранения Казахстана выросли на 8,4% и достигли порядка $920 млн, треть из них пришлась на частный сектор. Вместе с тем объем привлеченных инвестиций в фармацевтическую отрасль увеличился почти в 2 раза и составил $91,3 млн. В рамках исполнения поручения Главы государства ежегодно растет доля лекарственных средств отечественного производства, планируется, что к 2029 году она достигнет 50%.

По данным Министерства здравоохранения РК, за последние 5 лет в Казахстане введено в эксплуатацию 784 медицинских объекта. В рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» завершено строительство 467 объектов первичной медико-санитарной помощи. За последнее десятилетие ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличилась почти на 3,5 года и составила 75 лет.

Результатом 5-й встречи министров здравоохранения Организации Тюркских государств стало подписание Совместной декларации стран ОТГ по вопросам здравоохранения, Плана совместных действий в области здравоохранения, меморандумов о сотрудничестве по подготовке кадров, биологической безопасности и др.

На полях международных мероприятий в рамках председательства Министерства здравоохранения РК в Организации тюркских государств также состоялась двусторонняя встреча Премьер-министра Олжаса Бектенова с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге. Отмечена важность Соглашения о сотрудничестве на 2025-2030 годы, подписанного между Министерством здравоохранения РК и ВОЗ.

#здравоохранение #сотрудничество #ВОЗ #ОТГ

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