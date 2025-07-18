Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам цифровизации. Внимание уделено дальнейшей цифровой трансформации отраслей и работы госорганов на базе платформы QazTech, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев доложил о создании инфраструктуры ИИ. Центр обработки данных госорганов переоборудован под запущенный Суперкомпьютер. Для формирования институциональной среды в Казахстане утверждена Концепция развития ИИ на 2024-2029 г.г., разработан законопроект «Об искусственном интеллекте». Для подготовки кадров в сфере ИИ реализуются образовательные программы: AI Corporate, TUMO Center, AI People и др. Заслушаны данные о разрабатываемых цифровых решениях, таких как e-agent, egov AI, AI-терапевт, tax helper, SDU и Е-переводчик.

В ходе заседания рассмотрены темпы цифровой трансформации отраслей. Национальная платформа QazTech предназначена для оперативного создания цифровых продуктов. По словам министра, внедрение платформенной модели цифровизации позволяет сократить срок запуска новых ИТ-решений с 1,5–3 лет до 6 месяцев. Платформа обеспечивает единые стандарты, безопасность по принципу security by design и применение облачных технологий. Испытания QazTech уже завершены на соответствие требованиям информационной безопасности, полноценный запуск намечен на август. Сегодня на платформе QazTech работают единый интернет-портал госорганов, Smart Bridge, Национальная база данных окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов и др.

Одновременно в рамках поручений Главы государства все госорганы разрабатывают Карты цифровой трансформации, опираясь на успешный международный опыт, включая практику Сингапура. Карты направлены на упрощение и ускорение ключевых процессов с применением ИИ и современных технологий. Акцент сделан на переработке устаревших процедур, цифровизации данных и учете запросов граждан, поступающих через e-Otinish, 109 и социальные сети. Приоритет в рамках Карт отдан реинжинирингу процессов и внедрению перспективных технологий, включая искусственный интеллект.

Премьер-министр акцентировал внимание, что создаваемая национальная инфраструктура ИИ, включая создаваемый Суперкомпьютер, дают большие возможности для активизации работы по внедрению ИИ в деятельность госорганов. Олжас Бектенов поручил завершить работу над Картами цифровой трансформации в течение месяца. Они станут основой для интеграции ИИ, а также позволят бизнесу создавать собственные решения на базе госданных.