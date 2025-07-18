Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам цифровизации

106

Рассмотрены направления развития экосистемы искусственного интеллекта с учетом запущенного по поручению Главы государства Суперкомпьютера

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам цифровизации. Внимание уделено дальнейшей цифровой трансформации отраслей и работы госорганов на базе платформы QazTech, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев доложил о создании инфраструктуры ИИ. Центр обработки данных госорганов переоборудован под запущенный Суперкомпьютер. Для формирования институциональной среды в Казахстане утверждена Концепция развития ИИ на 2024-2029 г.г., разработан законопроект «Об искусственном интеллекте». Для подготовки кадров в сфере ИИ реализуются образовательные программы: AI Corporate, TUMO Center, AI People и др. Заслушаны данные о разрабатываемых цифровых решениях, таких как e-agent, egov AI, AI-терапевт, tax helper, SDU и Е-переводчик.

В ходе заседания рассмотрены темпы цифровой трансформации отраслей. Национальная платформа QazTech предназначена для оперативного создания цифровых продуктов. По словам министра, внедрение платформенной модели цифровизации позволяет сократить срок запуска новых ИТ-решений с 1,5–3 лет до 6 месяцев. Платформа обеспечивает единые стандарты, безопасность по принципу security by design и применение облачных технологий. Испытания QazTech уже завершены на соответствие требованиям информационной безопасности, полноценный запуск намечен на август. Сегодня на платформе QazTech работают единый интернет-портал госорганов, Smart Bridge, Национальная база данных окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов и др.

Одновременно в рамках поручений Главы государства все госорганы разрабатывают Карты цифровой трансформации, опираясь на успешный международный опыт, включая практику Сингапура. Карты направлены на упрощение и ускорение ключевых процессов с применением ИИ и современных технологий. Акцент сделан на переработке устаревших процедур, цифровизации данных и учете запросов граждан, поступающих через e-Otinish, 109 и социальные сети. Приоритет в рамках Карт отдан реинжинирингу процессов и внедрению перспективных технологий, включая искусственный интеллект.

Премьер-министр акцентировал внимание, что создаваемая национальная инфраструктура ИИ, включая создаваемый Суперкомпьютер, дают большие возможности для активизации работы по внедрению ИИ в деятельность госорганов. Олжас Бектенов поручил завершить работу над Картами цифровой трансформации в течение месяца. Они станут основой для интеграции ИИ, а также позволят бизнесу создавать собственные решения на базе госданных.

#цифровизация #ИИ #суперкомпьютер

Популярное

Все
В Атырау свекла слаще
Школы оснастят экобоксами для раздельного сбора отходов
Сохраняя бодрость духа
Комплексные меры – положительный результат
Продавцы вернули алматинцам почти 285 млн тенге
Уборка у обочины
Казахстанская шахматная школа – одна из лучших
Трудна дорога в гору
Золото северных лесов
Так вперед, по тропе – навстречу судьбе…
Судьбы дороги разные...
Вспомните себя
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов
Стремиться к лучшему
Где родился, там и пригодился
Астана – креативная столица Центральной Азии
Пусть горизонты новые зовут
Новые обитатели огородов
У природы нет плохой погоды…
В Актау проходят съемки экодрамы «Қара бекіре»
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
На съезде профсоюзов в Астане утвердили Резолюцию в поддержку реформ Токаева
25-летнюю теннисистку из Индии застрелил ее отец
Токаев поздравил Президента Монголии с праздником Наадам
Колония «супермуравьев» приближается к Великобритании
Ермек Кошербаев ознакомился с туристической инфраструктурой Капшагайского водохранилища
День работников рыбного хозяйства
Пока не поздно: как предотвратить возникновение онкологии
Астанчан призвали внимательно выбирать частные образовательные учреждения
Возврат активов: драгоценности на торгах оказались никому не нужны
Способен дать фору другим
Казахстан повышает уровень жизни – Global Banking & Finance Review
Жительница области Абай продала всё свое имущество, чтобы избежать судебного взыскания
Президент принял главу правления нацкомпании «QazaqGaz»
Выставка «Древний Туркестан и наследие Яссауи» открылась в Уфе
Подельника «Дикого Армана» экстрадировали из ОАЭ
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
3,6 млрд тенге выделили из резерва Правительства на ремонт теплосетей Актау
Fatality: как уберечь ребенка от последнего шага
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Закон Республики Казахстан
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».

Читайте также

Завоеватель тысячелетия: ИИ-фильм «Чингис-Хан» покоряет каз…
Робот Ai‑Da нарисовала портрет Чарльза III
Бектенов: Допустивших несанкционированные посевы влагоемких…
Развитие машиностроения детально обсудили в Правительстве РК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]