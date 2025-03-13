Бектенов проверил ход создания ядерного кластера в области Абай

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в область Абай проверил ход реализации поручений главы государства по развитию энергетики и созданию ядерного кластера, данных на расширенном заседании правительства в январе т.г., сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

В ходе облета территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона руководитель правительства осмотрел объекты испытательной площадки «Балапан», среди которых «Атомное озеро» и шахтные пусковые установки. Премьер-министр также ознакомился с работой исследовательского ядерного реактора «Байкал-1», первого в мире специализированного токамака (тороидальная камера с магнитными катушками), посетил Национальный ядерный центр, где провел совещание по вопросам энергетической безопасности. Во время рабочей поездки премьер-министр ознакомился с принимаемыми мерами, направленными на социально-экономическое развитие города Курчатов. В частности, по восстановлению жилищного фонда, модернизации инженерной инфраструктуры и др.

На территории комплекса «Байкал-1» Олжасу Бектенову доложили о ключевых направлениях исследований ядерных реакторов, проводимых на объекте. Внимание уделено работе исследовательского реактора ИВГ.1М, используемого для научных разработок в сфере ядерной энергетики и энергетических технологий. Важным этапом является завершение конверсии реактора ИВГ.1М на низкообогащенное топливо. Данная инициатива всесторонне поддержана МАГАТЭ. В ходе конверсии существенно модернизированы системы реакторного комплекса, что способствует дальнейшему развитию научных инициатив, направленных на мирное использование атомной энергии и повышение технологической и энергетической независимости страны. Премьер-министр подчеркнул, что необходимо развивать имеющийся потенциал и обеспечивать всестороннюю поддержку ученым в решении стратегической задачи. В ближайшее время будет завершена модернизация реактора ИВГ.1М для достижения его проектных характеристик.

В ходе осмотра уникальной экспериментальной термоядерной установки токамак КТМ премьер-министр ознакомился с основным оборудованием и результатами проводимых исследований. Это первая в мире специализированная установка такого уровня, введенная в эксплуатацию за последние 10 лет. Токамак предназначен для проведения фундаментальных и прикладных исследований в области управляемого термоядерного синтеза, испытаний материалов для реакторов. Здесь проводятся эксперименты по исследованию плазменного разряда и испытаниям материалов, что является важным направлением развития термоядерных технологий в РК.

В офисе Национального ядерного центра (НЯЦ) руководителю правительства доложили о ключевых проектах в сфере мирного использования атомной энергии. Центр является ведущей научно-исследовательской организацией, специализирующейся на вопросах ядерной безопасности, атомной энергетики и радиационной экологии. Охвачены вопросы дальнейшего проведения научных изысканий, развития международного сотрудничества, а также подготовки высококвалифицированных специалистов. Олжас Бектенов подчеркнул значимость продолжения исследований в регионе, направленных на восстановление экологического баланса.

Здесь же под председательством премьер-министра состоялось совещание по вопросам энергетической безопасности. Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, управляющий директор АО «ФНБ «Самрук-Казына» Ернат Бердигулов, генеральный директор РГП «Национальный ядерный центр» Эрлан Батырбеков доложили о подготовке к строительству первой в Казахстане АЭС.

Министерством энергетики разрабатывается Стратегия развития атомной отрасли до 2050 года, которая будет охватывать планы по строительству последующих атомных станций и развитие других направлений, необходимых для эффективной реализации ядерно-энергетической программы. Кроме того, совместно с Министерством науки и высшего образования разработан проект Комплексного плана по подготовке высококвалифицированных кадров для строительства, эксплуатации и технического обслуживания АЭС на базе отечественных вузов, колледжей и РГП «Институт ядерной физики». Заслушаны также подходы по развитию наукограда на территории Курчатова.

«Глава государства поставил перед нами важную задачу по развитию энергетики и созданию ядерного кластера. Казахстан является лидером по экспорту урана с долей на мировом рынке 43%. У нас есть опыт использования исследовательских реакторов и мощный научный потенциал. Переход на полный ядерный топливный цикл обеспечит прогресс во всех отраслях экономики», — отметил Олжас Бектенов.

По итогам совещания руководитель правительства дал ряд поручений руководству профильных ведомств.