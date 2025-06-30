​​​​​В рамках реализации поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева из резерва Правительства выделено более 2,5 млрд тенге на проведение ремонтно-восстановительных работ теплосетей в Восточно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов. Согласно документу, средства будут направлены на завершение ремонтных работ на тепловых сетях г. Риддер и поселка К. Кайсенова.

Основную сумму из выделенных средств планируется использовать на капитальный ремонт 5,9 км наиболее изношенных участков теплосетей города Риддер. На реализацию второй очереди реконструкции тепловых сетей протяженностью 9 км в поселке К. Кайсенова Уланского района направлено 113 млн тенге.

В целом в населенных пунктах Восточно-Казахстанской области тепловые сети эксплуатируются более 30 лет. В течение данного периода не проводилась капитальная реконструкция. Уровень износа данных в среднем превышает 55%, а в отдельных населенных пунктах составляет более 75%.

Напомним, в мае текущего года из резерва Правительства РК было выделено порядка 1,7 млрд тенге на ремонт двух котлоагрегатов, внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами редукционно-охладительной установки №5, а также замену части электротехнического оборудования, обеспечивающего собственные нужды ТЭЦ г. Риддера. За последние два года ремонтные работы в городе проводились в условиях чрезвычайной ситуации и необходимости скорейшего запуска ТЭЦ и ремонта тепловых сетей. Благодаря оперативным действиям износ за два года снизился с 82% до 66,8%.