Бектенов проверил паводковую ситуацию в Кульсары

В регионе для снижения притока воды совершено три подрыва дельты реки Жем, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Премьер проверил текущую ситуацию в Атырауской области. Совершен облет территории, осмотрен ход берегоукрепительных работ.

«Олжас Бектенов поговорил с жителями города Кульсары и ответил на вопросы жителей по усилению принимаемых мер. Во время облета осмотрено состояние рек Жайык и Жем, где отмечается половодье. Режим ЧС природного характера местного масштаба сохраняется в Жылыойском и Кызылкогинском районах», - говорится в сообщении Кабмина.

На сегодня в Кызылкогинском районе сняты угрозы в селах Миялы, Аккора, Жангельдино, Жаскайрат и Коздикара.

По причине поднятия уровня реки Жем со стороны Уилского района Актюбинской области произошло подтопление города Кульсары Жылыойского района.

Эвакуировано 28 551 человек.

В регионе для снижения притока воды совершено три подрыва дельты реки Жем, а также подрыв искусственных плотин, расположенных вдоль реки Жем. Это позволило перенаправить русло реки и обеспечить беспрепятственное течение воды, увеличив пропускную способность течения в сторону Каспийского моря и снизив риски паводковых затоплений.

В свою очередь, жителями и волонтерами ведется работа по недопущению подтопления жилого сектора.