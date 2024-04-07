Бектенов проверил паводковую ситуацию в Кульсары

Правительство, Паводки
75

В регионе для снижения притока воды совершено три подрыва дельты реки Жем, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Премьер проверил текущую ситуацию в Атырауской области. Совершен облет территории, осмотрен ход берегоукрепительных работ.

«Олжас Бектенов поговорил с жителями города Кульсары и ответил на вопросы жителей по усилению принимаемых мер. Во время облета осмотрено состояние рек Жайык и Жем, где отмечается половодье. Режим ЧС природного характера местного масштаба сохраняется в Жылыойском и Кызылкогинском районах», - говорится в сообщении Кабмина.

На сегодня в Кызылкогинском районе сняты угрозы в селах Миялы, Аккора, Жангельдино, Жаскайрат и Коздикара.

По причине поднятия уровня реки Жем со стороны Уилского района Актюбинской области произошло подтопление города Кульсары Жылыойского района.

Эвакуировано 28 551 человек.

В регионе для снижения притока воды совершено три подрыва дельты реки Жем, а также подрыв искусственных плотин, расположенных вдоль реки Жем. Это позволило перенаправить русло реки и обеспечить беспрепятственное течение воды, увеличив пропускную способность течения в сторону Каспийского моря и снизив риски паводковых затоплений.

В свою очередь, жителями и волонтерами ведется работа по недопущению подтопления жилого сектора.

#казахстан #паводок #Атырауская область #Олжас Бектенов

Популярное

Все
Древний Сарайшык не пострадал от наводнения
Казахстан впервые не будет представлен на Олимпиаде в тяжелой атлетике
Крупнейшая за 40 лет заполняемость водохранилищ наблюдается в Казахстане
С начала паводков в РК исследовано более 4 тыс. проб воды
В Костанайской области восстанавливают работу мобильной связи и интернета
Минобороны выделил дополнительные силы для борьбы с паводком
Бектенов проверил паводковую ситуацию в Кульсары
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Быть или не быть – вот их вопрос
Глава Минводресурсов рассказал о текущей паводковой ситуации в Казахстане
Как планируют развивать Мангистаускую область
В Казахстан вернулся старинный Коран на тюркском языке
Ушел из жизни человек, которому Всевышний дважды даровал жизнь
В правительстве Казахстана новый вице-премьер
Казахский жокей на японском скакуне заработал 360 тыс. долларов
Темные переулки Алматы как бы стали светлее и безопаснее благодаря Lightman
Нужно незамедлительно оказать помощь пострадавшим от паводка – Бектенов
Мажилисмены выехали в пострадавшие от паводков регионы
Казахстан предложил китайским инвесторам реализовать проекты в углехимии
Вода не отступает. Люди – тоже
Рекомендации по профилактике отравлений в период паводка дал Минздрав
Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким Сабита Досанова
Рыбакина и Коллинз прокомментировали финал в Майами
Волонтер живет в каждом из нас
Режим КТО ввели в Махачкале и Каспийске
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Идите в театр, и будет вам счастье
Ему ребята верят
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз

Читайте также

Минобороны выделил дополнительные силы для борьбы с паводком
В Костанайской области восстанавливают работу мобильной свя…
Крупнейшая за 40 лет заполняемость водохранилищ наблюдается…
Древний Сарайшык не пострадал от наводнения

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]