В рамках акции «Таза Қазақстан» только за один день с побережья реки Или вывезено более 30 тонн отходов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото пресс-службы областного филиала партии Amanat

Очередной субботник, проведенный в урочище Таңбалы тас, а также на территории расположенного рядом туристического объекта «Город кочевников», выявил реальный масштаб существующей здесь экологической проблемы. Как утверждают очевидцы, в последнее время живописные берега реки Или превратились в громадную стихийную свалку.

Чего здесь только нет? Повсюду разбросаны пластиковые и стеклянные бутылки, консервные банки, строительный мусор, остатки еды. В экоакции приняли участие около 600 человек – представители местных властей, волонтеры, активисты партии «AMANAT».

«То, что сегодня происходит на побережье реки Или – результат многолетнего бездействия, отсутствия контроля за ситуацией! – возмутился председатель филиала партии «AMANAT» по Алматинской области Куат Байгоджаев. – Здесь нет урн, инфраструктуры, отсутствует ответственный оператор. Отдыхающие туристы оставляют после себя горы мусора. Пищевые отходы, разлагаясь, попадают в воду. Необходимо принять системные решения, пока загрязнение не нанесло непоправимый ущерб экосистеме региона».

По мнению волонтеров молодежного крыла партии «Жастар рухы», одноразовой уборкой проблему не решить. Совсем недавно, пару недель назад, в ходе субботника отсюда было вывезено 12 тонн отходов, убрано 7 стихийных свалок. И вот на том же месте вновь беспорядок.

Представители партии «AMANAT» намерены вынести вопрос системного загрязнения ущелья Таңбалы тас и «Города кочевников» на повестку областного экологического совета. Среди предлагаемых решений – присвоение туристическим зонам особого статуса, установка контейнерных площадок, видеонаблюдение, принятие административных мер наказания в отношении нарушителей.